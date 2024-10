A GP Bullhound anuncia os vencedores do Allstars Awards 2024

Celebrando os sucessos e conquistas dentro do universo tecnológico da Europa.

LONDRES, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A GP Bullhound tem o prazer de anunciar os vencedores do 22º Allstars Awards anual, realizado na Outernet em Londres. O evento celebrou o vibrante cenário tecnológico da Europa, reunindo mais de 350 líderes do setor de tecnologia global – incluindo fundadores, investidores e grandes nomes – para homenagear mais um ano de conquistas notáveis.

Abrangendo 11 categorias, de Empreendedor do Ano a Fundo de Crescimento e Aquisição do Ano, os prêmios destacaram a diversidade de talentos e a visão inovadora presente na tecnologia europeia atual. A noite ainda contou com uma palestra inspiradora de Venus Williams, empreendedora e autora de best-sellers.

Vencedores do Allstars 2024:

Saída do Ano: PSG Equity pela saída de Nalanda

Empreendedor do Ano: Ben Richmond – CUBE

– CUBE Fundo de crescimento e aquisição do ano: Hg Capital

Investidor do Ano: Eileen Burbidge – Passion Capital

– Passion Capital Tech4Good: Social Value Portal (Menção honrosa: WeWalk)

Desafio Allstars para Empresas: Studocu

VC do Ano: Elaia

Jovem Empreendedora do Ano: Lucy Lyons – Kestrix (Menção Honrosa: Sam Mayall – Zelim)

– Kestrix (Menção Honrosa: – Zelim) Provedor de Serviços do Ano: HSBC Innovation Banking

Inovação Digital em Arte: ArtCentrica

Allstars Hall of Fame: Nic Humphries

Manish Madhvani, sócio-gerente da GP Bullhound, comentou: "Ao celebrarmos os vencedores desta noite, somos lembrados da determinação incansável que define a tecnologia europeia. Em um cenário em constante transformação, sua determinação, visão e perseverança os levaram ao sucesso. Parabéns a todos que nos inspiram esta noite, pela sua ambição, determinação e impacto duradouro no mundo da tecnologia."

Visite www.gpbullhound.com/allstars para ver a lista completa de vencedores.

Gostaríamos de estender nossa gratidão ao nosso fantástico painel de jurados, que avaliou cuidadosamente a lista restrita e escolheu os vencedores, e também aos nossos patrocinadores.Art, Marriott Harrison, LGT Wealth Management, Orrick, Wilson Sonsini, Mishcon de Reya e Taylor Wessing, por tornar o Allstars uma realidade.

A Allstars tem orgulho de apoiar a Working Options in Education , uma organização que capacita jovens a alcançar seu pleno potencial, desenvolvendo habilidades para o mercado de trabalho e para a vida. Obrigado a todos que tão generosamente contribuíram.

Sobre a GP Bullhound

A GP Bullhound é uma empresa líder em consultoria e investimento em tecnologia, fornecendo consultoria e capital para os melhores empreendedores e fundadores do mundo. Fundada em 1999 em Londres e Menlo Park, a empresa tem hoje 12 escritórios na Europa e nos EUA. Para obter mais informações, acesse www.gpbullhound.com .

