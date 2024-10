GP Bullhound annonce les lauréats des Allstars Awards 2024

Célébration des réussites et des réalisations de l'univers technologique européen.

LONDRES, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GP Bullhound est ravi d'annoncer les lauréats de la 22e édition des Allstars Awards, qui s'est déroulée à Outernet à Londres. L'événement a célébré le dynamisme de la scène technologique européenne, en rassemblant plus de 350 dirigeants du secteur technologique mondial, dont des fondateurs, des investisseurs et des personnalités de premier plan, afin de rendre hommage à une nouvelle année de réalisations remarquables.

Celebrating the successes and achievements within Europe’s tech universe.

Couvrant 11 catégories, de l'entrepreneur de l'année au fonds de croissance et de rachat de l'année, les prix ont mis en évidence l'étendue du talent et la vision avant-gardiste de la technologie européenne contemporaine. La soirée a également été marquée par le discours de Venus Williams, championne de tennis, entrepreneuse et auteure de best-sellers.

Les lauréats d'Allstars 2024 :

Sortie de l'année : PSG Equity pour la sortie de Nalanda

Entrepreneur de l'année : Ben Richmond - CUBE

Fonds de croissance et de rachat de l'année : Hg Capital

Investisseur de l'année : Eileen Burbidge - Passion Capital

Tech4Good : Portail de la valeur sociale (hautement félicité : WeWalk)

Défi d'entreprise Allstars : Studocu

Capital risque de l'année : Elaia

Jeune entrepreneur de l'année : Lucy Lyons - Kestrix (Hautement félicité : Sam Mayall - Zelim)

- Zelim) Prestataire de services de l'année : HSBC Innovation Banking

Innovation numérique dans l'art : ArtCentrica

Temple de la renommée des Allstars : Nic Humphries

Manish Madhvani, associé directeur de GP Bullhound, a commenté l'événement : « Alors que nous célébrons les lauréats de ce soir, nous nous souvenons de la volonté inébranlable qui caractérise le secteur de la technologie européenne. Dans un paysage en constante évolution, son courage, sa vision et sa persévérance l'ont propulsés vers la grandeur. Félicitations à tous ceux qui nous inspirent ce soir, pour leur ambition, leur détermination et leur impact durable sur le monde de la technologie. »

Consultez le site www.gpbullhound.com/allstars pour découvrir la liste complète des lauréats.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre fantastique jury, qui a soigneusement évalué la liste des candidats et choisi les lauréats, ainsi qu'à nos sponsors - .Art, Marriott Harrison, LGT Wealth Management, Orrick, Wilson Sonsini, Mishcon de Reya et Taylor Wessing, qui ont fait de l'événement Allstars une réalité.

Allstars est fière de soutenir Working Options in Education, une organisation qui aide les jeunes à réaliser leur potentiel en développant leur capacité d'insertion professionnelle et leurs aptitudes à la vie quotidienne. Merci à tous ceux qui ont si généreusement contribué.

À propos de GP Bullhound

GP Bullhound est une société de conseil et d'investissement technologique de premier plan, qui fournit des conseils en matière de transactions et des capitaux aux meilleurs entrepreneurs et fondateurs du monde. Fondée en 1999 à Londres et à Menlo Park, l'entreprise compte aujourd'hui 12 bureaux en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gpbullhound.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528357/ALLSTARS_WINNERS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2419687/GP_Bullhound_logo_black_Logo.jpg