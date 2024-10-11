GP Bullhound 公佈 2024 Allstars Awards 得獎者名單

Allstars 2024 得獎者：

年度出口：PSG 股權退出 Nalanda

年度最佳企業家：Ben Richmond – CUBE

年度最佳增長及收購基金：Hg Capital

年度最佳投資者：Eileen Burbidge – Passion Capital

Tech4Good：社會價值網站（高度讚揚：WeWalk）

Allstars 公司挑戰：Studocu

年度最佳投資機構：Elaia

年度最佳年輕企業家：Lucy Lyons – Kestrix（高度讚揚：Sam Mayall – Zelim）

年度最佳服務供應商：HSBC Innovation Banking

藝術數碼創新：ArtCentrica

Allstars 成就大獎：Nic Humphries

GP Bullhound 董事合夥人 Manish Madhvani 表示：「我們表揚今晚的得獎者，也提醒確定歐洲科技的不懈努力。在日新月異的環境中，得獎者們的堅毅、願景和堅持，推進他們邁向成功。恭喜今晚全部啟發我們的得獎者，你們的抱負、決心，以及為科技世界帶來深遠影響。」

如欲查看完整得獎者名單，請瀏覽 www.gpbullhound.com/allstars。

我們在此感謝我們的優秀評審團，感謝評審們仔細評估入圍名單和選擇得獎者。同時，我們也感謝我們的贊助商（.Art、Marriott Harrison、LGT Wealth Management、Orrick、Wilson Sonsini、Mishcon de Reya 和 Taylor Wessing），成就 Allstars 大獎。

Allstars 對於能夠支持 Working Options in Education 組織深感很榮幸。該組織透過培養年輕人就業能力和生活技能，協助發揮潛能。向全部如此慷慨地貢獻的人士表示感謝。

關於 GP Bullhound

GP Bullhound 是一間領先科技術諮詢和投資公司，為世界上最佳企業家和創辦人提供交易建議和資金。該公司於 1999 年在倫敦和美國加州門洛帕克成立，目前於歐洲和美國擁有 12 個辦事處。如欲更多資料，請瀏覽 www.gpbullhound.com。

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