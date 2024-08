A Grand Sunergy alimenta o primeiro projeto solar HJT offshore de 400 MW de Yantai Zhaoyuan em grande escala da China

NANJING, China, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Grand Sunergy, empresa líder especializada em P&D, fabricação e envio de células e módulos fotovoltaicos HJT de alta eficiência, viu recentemente a estação de reforço do projeto fotovoltaico offshore CGN Yantai Zhaoyuan de 400 MW ser energizada com sucesso pela primeira vez. Este marco importante marca a prontidão operacional do primeiro projeto fotovoltaico offshore de águas profundas fixo em grande escala da China, mostrando o papel fundamental da empresa no avanço da tecnologia solar.

A construção do primeiro Projeto Solar HJT Offshore Yantai Zhaoyuan de 400 MW em larga escala da China (PRNewsfoto/Grand Sunergy) O projeto fotovoltaico offshore CGN Yantai Zhaoyuan de 400 MW está localizado na área da Baía de Laizhou, na cidade de Zhaoyuan (PRNewsfoto/Grand Sunergy)

O projeto está na área da Baía de Laizhou, na parte norte da cidade subordinada de Yantai, a cidade de Zhaoyuan. Abrange uma área total planejada de aproximadamente 6,44 quilômetros quadrados, composta por 121 subarranjos fotovoltaicos. A capacidade nominal do lado CA do projeto é de 400 MW, com uma capacidade de instalação projetada do lado CC de 539,3274 MW. Emprega exclusivamente os módulos solares HJT de alta eficiência de vidro duplo, dupla face, Seapower Series 210-132 da Grand Sunergy.

Devido ao ambiente marinho hostil caracterizado por alta umidade, alta pulverização de sal, alta corrosão, alta radiação ultravioleta, descargas atmosféricas, gelo e neve de baixa temperatura, incrustações biológicas e desafios de sombreamento térmico, a energia fotovoltaica offshore difere significativamente da energia fotovoltaica onshore. Para abordar completamente o complexo ambiente de aplicação offshore, a Grand Sunergy conduziu o desenvolvimento técnico direcionado e o cenário de aplicação correspondente para módulos adaptados para o ambiente offshore exclusivo.

Os módulos solares Seapower Series HJT adotam células HJT de tamanho grande de 210 mm, vidro revestido de camada dupla, filme de encapsulamento resistente a UV, vedação de borda de borracha butílica de alta resistência, caixa de junção à prova d 'água/resistente a pulverização de sal e conectores de plugue/tampa protetora à prova de poeira. Estes utilizam novos processos e materiais, aumentando significativamente a resistência do módulo à névoa salina, corrosão, radiação UV, vapor de água e carga de vento. Esta atualização na resistência às intempéries fortalece ainda mais sua confiabilidade.

Com a solução de módulo solar offshore da Grand Sunergy, as Séries Seapower são equipadas com uma camada adicional de revestimento de vidro, aumentando a resistência às intempéries do vidro. Os filmes de conversão de luz convertem a luz ultravioleta de comprimento de onda curto em luz azul de comprimento de onda mais longo, aumentando a taxa de utilização da luz e eliminando a atenuação de energia causada pela luz UV forte.

Além disso, a vedação de borda emprega uma tecnologia de vedação de borda de borracha butílica, reduzindo a permeabilidade à água em 99,9% em comparação com os padrões da indústria. Isso evita efetivamente que o vapor de água se infiltre no interior do módulo através do vidro de camada dupla, tornando-o altamente adequado para ambientes costeiros quentes e úmidos.

O projeto solar offshore Yantai Zhaoyuan de 400 MW tem forte significado demonstrativo e efeito impulsionador na indústria, marcando um importante passo em frente para o setor solar offshore da China.

Para mais informações, visite https://en.grandsunergy.com.

