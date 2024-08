Grand Sunergy réalise le premier projet solaire offshore HJT de grande envergure en Chine, Yantai Zhaoyuan, d'une puissance de 400 MW.

NANJING, Chine, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Grand Sunergy, une société de premier plan spécialisée dans la R&D, la fabrication et l'expédition de cellules et de modules photovoltaïques HJT à haut rendement, a récemment vu la station d'appoint du projet photovoltaïque offshore CGN Yantai Zhaoyuan de 400 MW mise sous tension avec succès pour la première fois. Cette étape clé marque l'état de préparation opérationnelle du premier projet photovoltaïque à grande échelle en mer profonde, fixé sur pieux, en Chine, et illustre le rôle central de l'entreprise dans l'avancement de la technologie solaire.

Le projet se situe dans la zone de la baie de Laizhou, dans le nord de la ville de Zhaoyuan, qui dépend du comté de Yantai. Il couvre une surface totale prévue d'environ 6,44 kilomètres carrés, composée de 121 sous-réseaux photovoltaïques. La capacité nominale du projet côté courant alternatif est de 400 MW, avec une capacité d'installation côté courant continu de 539,3274 MW. Elle utilise exclusivement les modules solaires HJT à haut rendement Seapower Series 210-132 à double face et à double verre de Grand Sunergy.

En raison de l'environnement marin difficile caractérisé par une forte humidité, un brouillard salin important, une forte corrosion, un rayonnement ultraviolet important, des surtensions dues à la foudre, de la glace et de la neige à basse température, des salissures biologiques et des problèmes d'ombrage thermique, les systèmes photovoltaïques en mer diffèrent considérablement des systèmes photovoltaïques à terre. Pour répondre pleinement à l'environnement complexe des applications offshore, Grand Sunergy a mené un développement technique ciblé et une mise en correspondance des scénarios d'application pour des modules adaptés à l'environnement unique de l'offshore.

Les modules solaires HJT de la série Seapower sont dotés de cellules HJT de 210 mm, d'un verre à double couche, d'un film d'encapsulation résistant aux UV, d'un joint en caoutchouc butyle à haute résistance à l'eau, d'une boîte de jonction résistante à l'eau et aux embruns salés, et de connecteurs à l'épreuve de la poussière et à couvercle protecteur. Ces derniers utilisent de nouveaux procédés et matériaux qui améliorent considérablement la résistance du module au brouillard salin, à la corrosion, aux rayons UV, à la vapeur d'eau et à la charge du vent. Cette amélioration de la résistance aux intempéries renforce encore sa fiabilité.

Avec la solution de modules solaires offshore de Grand Sunergy, la série Seapower est équipée d'une couche de verre supplémentaire qui améliore la résistance du verre aux intempéries. Les films de conversion de la lumière convertissent la lumière ultraviolette de courte longueur d'onde en lumière bleue de plus grande longueur d'onde, augmentant ainsi le taux d'utilisation de la lumière et éliminant l'atténuation de la puissance causée par une forte lumière UV.

En outre, le scellement des bords utilise une technologie de scellement des bords en caoutchouc butyle, réduisant la perméabilité à l'eau de 99,9 % par rapport aux normes de l'industrie. Cela empêche efficacement la vapeur d'eau de s'infiltrer à l'intérieur du module à travers le verre à double couche, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements côtiers chauds et humides.

Le projet solaire offshore de 400 MW de Yantai Zhaoyuan a une forte valeur démonstrative et un effet d'entraînement sur l'industrie, marquant une étape importante pour le secteur solaire offshore en Chine.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://en.grandsunergy.com.

