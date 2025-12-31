A Hecto Media lança a plataforma multilíngue de cultura coreana com inteligência artificial, "K-snapp"

Entrega em tempo real, multilíngue impulsionada por IA de notícias de entretenimento K, para expandir o engajamento global dos fãs

SEUL, Coreia do Sul, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hecto Media, subsidiária do Grupo Hecto, lançou oficialmente a K-snapp (k-snapp.com), o primeiro serviço multilíngue de cultura K movido por IA da Coreia. K-snapp representa um novo modelo global de mídia que entrega entretenimento e conteúdo cultural produzido na Coreia para audiências ao redor do mundo em tempo real.

[Foto K-snapp] Imagem gerada por IA (PRNewsfoto/Hecto Media)

Ao mesmo tempo em que conteúdos coreanos, como K-Pop Demon Hunters, se tornam mais populares internacionalmente, a demanda por acesso rápido a entretenimento e notícias culturais coreanas está aumentando. No entanto, os serviços que permitem que fãs internacionais acompanhem o setor do entretenimento coreano em tempo real, sem barreiras linguísticas, continuam limitados, com preocupações sobre a rapidez e precisão da tradução e edição.

Para enfrentar essas limitações estruturais, a Hecto Media implementou um sistema impulsionado por IA que coleta e analisa notícias de entretenimento e dados de redes sociais K-star, identifica questões-chave com base no interesse global dos fãs e automatiza todo o processo — desde tradução e edição até distribuição multilíngue. Por meio dessa abordagem baseada em IA, a K-snapp se posiciona como uma plataforma global de fandom, entregando notícias da cultura K em múltiplos idiomas com velocidade incomparável.

Desde o início, a K-snapp atraiu um fluxo regular de fãs internacionais, principalmente através do Instagram, com seu número de seguidores se aproximando dos 30.000. Após o lançamento das versões em inglês e espanhol, a plataforma introduziu sua versão em japonês no dia 16 e planeja expandir para outros idiomas, incluindo o chinês, com o intuito de acelerar sua expansão no mercado internacional.

Valendo-se de sua estrutura tecnológica proprietária, a Hecto Media está prospectando oportunidades de colaboração com veículos de mídia internacionais, empresas de entretenimento e operadores de plataformas. Com a automatização de todo o processo de produção e distribuição de conteúdo com o uso de IA, os parceiros podem alcançar eficiência de custos e escalabilidade mundial, ao mesmo tempo que implementam rapidamente serviços de conteúdo coreano personalizados e adaptados às suas próprias plataformas.

Além disso, a K-snapp tem um roteiro de evolução para se tornar uma plataforma participativa para fãs e planeja introduzir novas experiências para esses fãs por meio de recursos globais de pagamento e comunidade.

Um representante da K-snapp afirmou: "As expectativas globais continuam a aumentar com a expansão do conteúdo coreano e a K-snapp é uma plataforma que fornece notícias sobre artistas coreanos com rapidez e precisão", acrescentando que "começando com a expansão de seus serviços em vários idiomas, a empresa pretende evoluir para uma plataforma mundial de fãs que inclua recursos de comunidade e pagamento".

Para mais informações

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853417/K_snapp_Photo__Image_generated_by_AI.jpg

FONTE Hecto Media