Hecto Media、AI搭載の多言語Kカルチャープラットフォーム「K-snapp」を発表

AI を活用したリアルタイムの多言語配信により、 K エンターテインメント関連ニュースを世界中のファンに届け、グローバルなファンエンゲージメントの拡大を図る

ソウル（韓国）、2026年1月1日 /PRNewswire/ -- Hecto Groupの子会社であるHecto Mediaは、韓国初のAI搭載多言語Kカルチャーサービス「K-snapp」（k-snapp.com）を正式にローンチしました。K-snappは、韓国で制作されたエンターテインメントおよびカルチャーコンテンツを、リアルタイムで世界中の視聴者に届ける新たなグローバルメディアモデルです。

KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ（原題：K-Pop Demon Hunters）などのKコンテンツが世界的な注目を集める中、韓国のエンターテインメントおよびカルチャー関連ニュースへの迅速なアクセスに対する需要が高まっています。しかし、言語の壁なく海外のファンが韓国のエンターテインメント業界をリアルタイムで追えるサービスは依然として限られており、翻訳や編集のスピードおよび正確性に対する懸念が指摘されています。

[K-snapp Photo] Image generated by AI (PRNewsfoto/Hecto Media)

こうした構造的な課題に対応するため、Hecto Mediaは、エンターテインメント関連ニュースやKスターのソーシャルメディアデータを収集・分析し、グローバルファンの関心に基づいて重要なトピックを抽出するとともに、翻訳・編集から多言語配信に至るまでの全プロセスを自動化するAI駆動型システムを導入しました。このAIベースのアプローチにより、K-snappは、他にはないスピードで多言語によるKカルチャーニュースを提供するグローバルファンダムプラットフォームとしての位置付けを確立しています。

初期段階から、K-snappは主にInstagramを通じて海外ファンを継続的に獲得しており、フォロワー数は3万人に迫っています。英語版およびスペイン語版の提供開始に続き、同プラットフォームは16日に日本語版サービスを開始しており、今後は中国語を含むさらなる言語への展開を進めることで、グローバル市場での拡大を加速する計画です。

Hecto Mediaは、独自の技術フレームワークを活用し、グローバルメディア、エンターテインメント企業、プラットフォーム運営事業者との協業機会を模索しています。AIによってコンテンツ制作から配信までの全工程を自動化することで、パートナーはコスト効率とグローバルなスケーラビリティの両立を実現すると同時に、自社プラットフォームに最適化されたKコンテンツサービスを迅速に展開することが可能になります。

さらに、K-snappは参加型ファンダムプラットフォームへと進化するロードマップを描いており、グローバル決済機能やコミュニティ機能を通じて、新たなファンダム体験の提供を予定しています。

K-snappの担当者は、「Kコンテンツの拡大とともに世界的な期待が高まる中、K-snappは韓国アーティストに関するニュースをスピードと正確性をもって届けるプラットフォームです」と述べています。さらに同氏は、「多言語サービスの拡充を起点として、コミュニティ機能や決済機能を備えたグローバルファンダムプラットフォームへと進化していくことを目指しています」と付け加えました。

詳細情報

