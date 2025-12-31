Hecto Media lanza "K-snapp", plataforma de cultura coreana multilingüe potenciada por IA
31 dic, 2025, 21:11 GMT
- Entrega multilingüe, en tiempo real y potenciada por IA de noticias sobre entretenimiento coreano para ampliar la participación de los aficionados a nivel mundial
SEÚL, Corea del Sur, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hecto Media, filial de Hecto Group, lanzó oficialmente K-snapp (k-snapp.com), el primer servicio multilingüe de cultura coreana (K-culture) potenciado por IA de Corea. K-snapp representa un nuevo modelo mediático a nivel mundial que ofrece entretenimiento y contenido cultural producido en Corea a audiencias de todo el mundo en tiempo real.
Gracias al contenido K--pop, como "Las guerreras K-pop", que atrae atención mundial, la demanda de acceso rápido a entretenimiento y noticias culturales coreanas está aumentando. Sin embargo, los servicios que permiten a los aficionados internacionales seguir la industria del entretenimiento coreana en tiempo real sin barreras lingüísticas siguen siendo limitados debido a inquietudes sobre la velocidad, precisión y edición de las traducciones.
Para superar estas limitaciones culturales, Hecto Media implementó un sistema potenciado por IA que recopila y analiza noticias del mundo del entretenimiento y datos de redes sociales de estrellas coreanas, identifica temas clave en función del interés de los aficionados a nivel mundial y automatiza todo el proceso, desde la traducción y la edición hasta la distribución multilingüe. Mediante este enfoque potenciado por IA, K-snapp se posiciona como una plataforma mundial para el fandom que ofrece noticias sobre la cultura coreana en varios idiomas con una rapidez inigualable.
Desde sus primeras etapas, K-snapp atrajo un flujo constante de seguidores internacionales, en especial a través de Instagram, con una cantidad de seguidores cercana a los 30.000. Luego del lanzamiento de los servicios en inglés y español, la plataforma introdujo su servicio en japonés el día 16 y tiene previsto ampliarlo a otros idiomas, incluido el chino, con el fin de acelerar su expansión en el mercado mundial.
Aprovechando su marco tecnológico patentado, Hecto Media está explorando oportunidades de colaboración con medios de comunicación, empresas de entretenimiento y operadores de plataformas en todo el mundo. Al automatizar todo el proceso de producción y distribución de contenido mediante IA, los socios pueden lograr tanto rentabilidad como escalabilidad mundial, a la vez que implementan rápidamente servicios de contenido corean personalizado y adaptado a sus propias plataformas.
Asimismo, K-snapp elaboró un plan para convertirse en una plataforma participativa para el fandom y tiene planificado introducir nuevas experiencias para el fandom mediante funciones de pago y comunidad globales.
Un representante de K-snapp señaló: "Con las expectativas a nivel mundial en continuo aumento, al igual que el contenido coreano, K-snapp constituye una plataforma que ofrece noticias sobre artistas coreanos con rapidez y precisión", y añadió: "al comenzar por la ampliación de sus servicios multilingües, la empresa tiene el objetivo de evolucionar hasta convertirse en una plataforma mundial para el fandom que incluya funciones de comunidad y de pago".
