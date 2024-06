A HMM e a CargoX fazem parceria para apresentar uma solução integrada para o serviço global de conhecimento de embarque (bill of lading, BL) eletrônico aos clientes da HMM

SEUL, Coreia do Sul e LIUBLIANA, Eslovênia, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A HMM, maior transportadora de contêineres da Coreia e a oitava maior do mundo, anunciou uma parceria estratégica com a CargoX, fornecedora líder de soluções de documentos comerciais eletrônicos. Essa colaboração introduz recursos de conhecimento de embarque eletrônico (electronic bill of lading, eBL) na plataforma de serviço digital HMM.

Por meio dessa parceria, os clientes da HMM se beneficiarão das funcionalidades avançadas da Plataforma CargoX, que serão integradas aos serviços digitais da HMM. O objetivo dessa integração é modernizar e agilizar os fluxos de trabalho de eBL, o que aumenta a eficiência e a segurança da documentação comercial global.

"Temos o prazer de anunciar o lançamento do nosso serviço de conhecimento de embarque eletrônico em parceria com a CargoX, fornecedora líder de soluções de documentos eletrônicos. Esse novo recurso de eBL nos permitirá oferecer um serviço aprimorado aos nossos clientes e liderar a digitalização do setor de transporte marítimo", disse Kurt(Wonjun) Jang, vice-presidente sênior do escritório de operação de contêineres da HMM.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a HMM, líder global em transporte marítimo. Essa colaboração promove o comércio global, por meio da implementação de conhecimentos de embarque eletrônicos eficientes, rápidos e seguros. À medida que o setor de logística se digitaliza, estamos orgulhosos de apoiar a HMM em liderar essa transformação ", disse Bojan Čekrlić, CEO da CargoX.

Agora, os clientes que usam os serviços da HMM podem gerar eBLs dentro do sistema de serviços digitais da HMM e transferi-los perfeitamente por meio da plataforma global CargoX.

O ciclo de vida do documento de eBL inclui recursos como transferência, entrega e aceitação de documentos, garantindo suporte completo para todas as funções equivalentes em papel. Cada eBL é registrado no livro-razão público, o que garante a documentação fique segura e sem alterações, com registros de auditoria acessíveis sempre.

Inicialmente, o serviço é compatível com conhecimentos de embarque eletrônicos em formato PDF, e os eBLs de dados estruturados são baseados no próximo padrão DCSA eBL, o qual será disponibilizado em breve.

A plataforma de serviços digitais HMM e a integração da Plataforma CargoX estarão disponíveis para todos os clientes HMM mundialmente a partir de 8 de julho de 2024.

Sobre a HMM

A HMM é uma empresa global integrada de logística e transporte marítimo, com uma frota de mais de 100 embarcações.

Sobre a CargoX

A CargoX é uma fornecedora líder de soluções de documentos comerciais eletrônicos. A plataforma é utilizada por mais de 125.000 empresas e organizações em todo o mundo em suas operações diárias. Elas já enviaram mais de 7 milhões de documentos comerciais eletrônicos por meio da Plataforma CargoX. www.cargox.io

