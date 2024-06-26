HMM 與 CargoX 合作，向 HMM 客戶推出全球 eBL 服務的綜合解決方案

韓國首爾和斯洛文尼亞盧布爾雅那2024年6月26日 /美通社/ -- 韓國最大、全球第八大貨櫃運輸商 HMM 宣布，與電子貿易文件解決方案領先供應商 CargoX 建立戰略合作夥伴關係。此次合作引入了 HMM 數碼服務平台上的電子提單 (eBL) 功能。

透過這項合作夥伴關係，HMM 客戶將受益於 CargoX 平台的先進功能，這些功能將整合至 HMM 的數碼服務中。 此次整合，目的是實現 eBL 工作流程的現代化和簡化，提高全球貿易單證實務的效率和安全性。

「我們欣然宣布與電子文件解決方案領先供應商 CargoX 合作，推出我們的電子提單服務。這項新的 eBL 功能將使我們能夠為客戶提供更好的服務，引領航運行業的數碼化發展。」HMM 貨櫃營運辦公室副總裁 Kurt (Wonjun) Jang 表示。

「我們很高興能夠與全球航運領導者 HMM 合作。這項合作透過實施高效率、快捷和安全的電子提單來促進全球貿易。隨著物流行業數碼化，我們很自豪地支持 HMM 領導這項轉型。」CargoX 行政總裁 Bojan Čekrlić 表示。

使用 HMM 服務的客戶，現可在 HMM 的數碼服務系統中產生 eBL，透過全球 CargoX 平台順暢地傳輸。

eBL 的文件生命週期包括傳送、移交和接受文件等功能，確保所有同等的紙質功能得到全面支援。每一筆 eBL 都記錄在公共賬簿上，確保文件安全和無法被竄改，並可隨時查閱審計日誌。

此服務最初支持 PDF 格式的電子提單，不久之後將提供結構化數據電子提單，以即將推出的 DCSA 電子提單為標準。

HMM 數碼服務平台和 CargoX 平台經整合後，將於 2024 年 7 月 8 日起向全球所有 HMM 客戶開放。

HMM 簡介

HMM 是一間全球綜合物流和船務公司，擁有超過 100 艘船艦。

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CargoX 簡介

CargoX 是電子貿易文件解決方案的領先供應商。全球超過 125,000 間企業和組織在日常營運中使用此平台。到目前為止，這些企業和組織已透過 CargoX 平台發送了超過 700 萬份電子貿易文件：http://www.cargox.io/www.cargox.io

SOURCE CargoX; HMM