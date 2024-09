A Huasun entrega 1,8 GW de módulos HJT em 3 meses para um grande projeto solar no nordeste da China

XUANCHENG, China, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huasun Energy alcançou um marco significativo no seu caminho para trazer os módulos solares de heterojunção (HJT) para o mercado principal de usinas fotovoltaicas de grande escala. A empresa produziu e entregou com sucesso 1,8 GW de módulos HJT para a China Green Development Investment Group (CGDG) em um impressionante intervalo de três meses desde maio de ano 2024.

a Huasun entregou, em apenas três meses, 1,8 GW de painéis solares HJT de alta eficiência à CGDG para o seu projeto fotovoltaico de 4 GW no noroeste da China. (Crédito da foto: cSCEc) (PRNewsfoto/Huasun Energy)

Esses módulos estão destinados ao ambicioso projeto fotovoltaico de 4 GW do CGDG em Ruoqiang, Xinjiang, China. Com este envio, agora a Huasun forneceu seus módulos de ponta para os dois maiores projetos solares de heterojunção em um único local no mundo. Como o maior fabricante de HJT, a empresa forneceu 7 GW de produtos HJT para mais de 40 países em todo o mundo. Notavelmente, a Huasun entregou mais de 650 MW à renomada empresa de EPC da Bulgária, INERCOM, para seus projetos HJT no país.

Localizado na área adjacente ao deserto de Taklamakan, no nordeste da China, o projeto Ruoqiang não só representa um avanço tecnológico significativo, mas também oferece benefícios ecológicos e sociais substanciais. Abrangendo cerca de 3920 hectares, os painéis ajudam a reduzir as temperaturas do solo e a regular o equilíbrio térmico do deserto. Os módulos estão instalados a na altura de 3 metros e aumentarão bastante a retenção de umidade do solo, em 30 a 60%, destacando a sinergia entre a geração de energia renovável, o desenvolvimento sustentável e a recuperação ecológica do solo.

A Huasun foi escolhida como fornecedora devido à alta confiabilidade de seus módulos solares de heterojunção, que são fabricados com película de proteção UV e selagem nas bordas. Essas características garantem um excelente desempenho no clima desértico do local do projeto. A alta bifacialidade e eficiência de conversão dos módulos maximizam a luz solar abundante da região, garantindo uma geração de energia confiável e eficiente. Além disso, a considerável capacidade de produção da Huasun, que totaliza 20 GW, possibilitou à empresa entregar 1,8 GW de seus módulos Himalaya G12-132 em apenas três meses.

Essa conquista demonstra a notável "Velocidade Huasun" e reforça a liderança da empresa na fabricação de módulos solares de heterojunção com os mais altos padrões. Isso também destaca o papel fundamental que a tecnologia HJT desempenha na obtenção do menor LCOE possível para usinas fotovoltaicas em grande escala, já causando um impacto em 2024.

