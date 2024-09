Huasun livre 1,8 GW de modules HJT en trois mois pour un projet solaire de grande envergure dans le nord-ouest de la Chine

XUANCHENG, Chine, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huasun Energy a franchi une étape importante sur la voie de la généralisation des modules solaires à hétérojonction (HJT) dans les centrales photovoltaïques à grande échelle. L'entreprise a produit et livré avec succès des modules HJT de 1,8 GW pour le China Green Development Investment Group (CGDG) dans un délai de seulement trois mois à compter de mai 2024.

Ces modules sont destinés au 4 GW projet photovoltaïque de grande envergure de CGDG à Ruoqiang, Xinjiang, Chine. Avec cette livraison, Huasun a désormais fourni ses modules de pointe aux deux plus grands projets solaires à hétérojonction sur site unique au monde. En tant que fabricant de HJT de premier place, l'entreprise a fourni 7 GW de produits HJT à plus de 40 pays dans le monde. Huasun a notamment livré plus de 650 MW à la société EPC bulgare INERCOM pour ses projets HJT dans le pays.

Situé à la lisière du désert du Taklamakan, dans le nord-ouest de la Chine, le projet Ruoqiang représente non seulement une avancée technologique importante, mais offre également des avantages écologiques et sociaux considérables. Couvrant environ 9 688 acres, les panneaux contribuent à réduire les températures au sol et à réguler l'équilibre thermique du désert. Les modules sont installés à une hauteur de 3 mètres et augmentent considérablement la rétention d'humidité du sol, de 30 à 60 %, mettant en évidence la synergie entre la production d'énergie renouvelable, le développement durable et la récupération écologique des terres.

Huasun a été choisi comme fournisseur en raison de la grande fiabilité de ses modules solaires à hétérojonction, qui sont dotés d'un film de protection contre les UV et d'un système de scellement des bords. Ces caractéristiques garantissent d'excellentes performances dans le climat désertique du site du projet. La bifacialité et l'efficience de conversion élevées des modules maximisent l'ensoleillement abondant de la région, garantissant ainsi une production d'électricité fiable et efficace. En outre, l'importante capacité de production de Huasun (20 GW au total) a permis à l'entreprise de livrer 1,8 GW de modules Himalaya G12-132 en l'espace de trois mois seulement.

Cette réussite illustre la remarquable « vitesse Huasun » et renforce le leadership de l'entreprise dans la fabrication de modules solaires à hétérojonction répondant aux normes les plus strictes. Il souligne également le rôle essentiel que joue la technologie HJT dans l'obtention d'un LCOE aussi bas que possible pour les grandes centrales photovoltaïques, dont l'impact se fait déjà sentir en 2024.

