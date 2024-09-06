Huasun تسلم 1.8 جيجاواط من وحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة خلال 3 أشهر لمشروع ضخم للطاقة الشمسية في شمال غرب الصين

شوانتشنغ، الصين, 6 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- حققت Huasun Energy إنجازا مهما في مسارها لجلب وحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة إلى التيار الرئيسي في محطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق. نجحت الشركة في إنتاج وتسليم 1.8 جيجاوات من وحدات الطاقة الشمسية غير متجانسة لصالح مجموعة الاستثمار في التنمية الخضراء الصينية (CGDG) في غضون فترة زمنية ملحوظة مدتها ثلاثة أشهر منذ ماي/أيار 2024.

Huasun has delivered 1.8 GW of high-efficiency HJT solar panels to CGDG in just three months for its 4 GW photovoltaic project in Northwest China. (Photo Credit: cSCEc)

هذه الوحدات مخصصة لمشروع مجموعة الاستثمار للتنمية الخضراء الصينية (CGDG) الطموح الذي تبلغ قدرته 4 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية في روتشيانغ، شينجيانغ، الصين. وبهذه الشحنة، زودت Huasun الآن وحداتها المتطورة لأكبر مشروعين للطاقة الشمسية غير المتجانسة في موقع واحد في العالم. وباعتبارها أكبر مُصنِّع للوحات الطاقة الشمسية غير المتجانسة، فقد قامت الشركة بتوريد 7 جيجاوات من منتجات الطاقة الشمسية غير المتجانسة إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. والجدير بالذكر أن Huasun قد سلمت أكثر من 650 ميجاوات إلى شركة INERCOM المرموقة في بلغاريا لمشاريعها مجال الهندسة والتوريد والبناء لمشاريع الطاقة الشمسية غير المتجانسة في البلاد.

يقع مشروع Ruoqiang على حافة صحراء تاكلامكان في شمال غرب الصين، ولا يمثل تقدماً تكنولوجياً كبيراً بحسب، بل يوفر أيضًا فوائد بيئية واجتماعية كبيرة. تغطي الألواح حوالي 9688 فدانًا، وتساعد هذه الألواح على تقليل درجات حرارة الأرض وتنظيم التوازن الحراري في الصحراء. يتم تركيب الوحدات على ارتفاع 3 أمتار، وسوف تزيد بشكل كبير من احتفاظ التربة بالرطوبة بنسبة 30-60٪، مما يسلط الضوء على التآزر بين توليد الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والاستعادة البيئية للأراضي.

تم اختيار Huasun كمورد بسبب الموثوقية العالية لوحداتها الشمسية غير المتجانسة، والتي تم تصميمها مع غشاء الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وإغلاق الحواف. تضمن هذه الميزات أداءً ممتازًا في المناخ الصحراوي في موقع المشروع. تعمل الوحدات ذات الوجهين وكفاءة التحويل العالية للوحدات على تعزيز الاستفادة من أشعة الشمس الوفيرة في المنطقة، مما يضمن توليد طاقة موثوقة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، مكنت الطاقة الإنتاجية الكبيرة لشركة Huasun البالغة 20 جيجاوات إجمالاً من تسليم 1.8 جيجاوات من وحدات Himalaya G12-132 في غضون ثلاثة أشهر فقط.

يعرض هذا الإنجاز "سرعة Huasun" الرائعة ويعزز ريادة الشركة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية المختلفة وفقا لأعلى المعايير. كما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا الطاقة الشمسية غير المتجانسة في تحقيق أقل تكلفة إنتاج ممكنة لمحطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع، والتي سيكون لها تأثير بالفعل في عام 2024.

للتواصل مع Huasun Energy

الموقع الإلكتروني: www.huasunsolar.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

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للتواصل: إلا وي، [email protected]