A Huawei FusionSolar apresenta o gerador de energia renovável inteligente, segurança e digitalização na Intersolar Europe 2024

MUNIQUE, 22 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Digital Power apresenta suas soluções FusionSolar Smart PV+ESS de última geração para todos os cenários na Intersolar Europe 2024. O estande apresenta suas soluções de ponta e histórias de sucesso global no setor de serviços públicos, ESS, C&I e residencial.

Serviços Públicos: Solução Inteligente em Geradores de Energia Renovável

A Huawei desenvolveu a Solução Inteligente em Geradores de Energia Renovável, que conta com FV, ESS, carga, rede e sistema de gerenciamento para promover a geração de energia FV, desde o acompanhamento da rede até a formação da rede. A solução visa livrar-se dos maiores obstáculos em desenvolvimento de energia renovável e resolver o desafio global de aumentar a integração das energias renováveis na rede, construindo um novo sistema energético com 100% de integração e aplicação de energias renováveis.

Tecnologias inovadoras são usadas para redefinir a tensão, a frequência e ângulo de potência, alcançando maiores rendimentos, integração completa e controle estável. A solução tem sido testada rigorosamente em redes fortes e fracas e sua adaptabilidade é completamente testada em todos os ambientes de rede elétricas. No Red Sea Project na Arábia Saudita, a maior microrrede do mundo vem funcionando de forma estável há mais de oito meses. Ela fornece energia 100% renovável baseada em sinergia FV+ESS para uma nova cidade e estabelece uma referência para microrredes de nível GW.

ESS: A Nova Plataforma ESS Inteligente de Formação de String & Rede de Célula para a Rede

A Huawei escolheu a tecnologia string, de inversores a ESSs, a qual utiliza tecnologias de eletrônicos de potência controlável para lidar com a inconsistência e a incerteza das baterias de lítio.

A nova Plataforma ESS Inteligente de Formação de String & Rede de Célula para a Rede apresenta segurança de arquitetura completa, formação de rede para todos os cenários, economia em todos os ciclos de vida, digitalização total do link. Além disso, a plataforma é desenvolvida em um ecossistema aberto e projetado para promover o desenvolvimento de alta qualidade e saudável de usinas de energia por todo o ciclo de vida com os parceiros.

C&I: Novíssima OASIS Solution

Quando a transformação de energia acontece, um sistema fotovoltaico pode trazer tanto recursos de cultivo semelhantes aos de um solo fértil quanto surtos ecológicos como os de um oásis, levando milhares de indústrias a realizar negócios flexíveis e variados dando um salto no oásis energético, ao passo que capacita milhares de indústrias com inovações tecnológicas para que a energia renovável e a eletricidade possam ser totalmente usadas. Um sistema fotovoltaico ajuda uma empresa a gerar eletricidade renovável e permite diversas operações de negócios. Assim sendo, a Huawei atualizou a C&I Smart PV solution para a FusionSolar OASIS Solution, a qual tem o seguinte significado:

"O" é para a solução one stop (parada única): Com os recursos de solução mais abrangentes, fornecemos aos consumidores uma solução de energia solar one-stop.

"A" é uma variante do número 4: Representa os quatro produtos principais de inversor, otimizador, armazenamento de energia e carregamento de veículos elétricos.

O primeiro "S" é para solar e ESS: A onipresente luz do sol é a fonte de energia solar, a qual torna possível para muitos setores a transição de energia.

"I" é para Inteligente: Nossa solução inteligente ajuda aos proprietários de C&I realizar uma transição mais simples em direção à energia limpa e ao gerenciamento inteligente de energia.

O último "S" é para segurança: Segurança é a maior prioridade para os produtos de C&I e um princípio técnico que permeia a solução.

A Huawei FusionSolar C&I OASIS Solution é uma solução one-stop que integra otimizadores, inversores, ESSs e carregadores para ajudar vários setores a serem mais ecológicos e de baixa emissão de carbono ao prover segurança ativa de nível de sistema e recursos mais fortes para o suprimento de energia verde e para o apoio de rede elétrica. A tendência do FusionSolar no cenário de C&I é "Solar Onipresente" e "ESS Onipresente".

A segurança é especialmente crítica em cenários ESS de C&I. Assim sendo, a Huawei propôs a inovadora arquitetura de segurança e conectou todos os pontos de ruptura na linha de segurança. Por exemplo, a série SUN5000 conecta o RSD ao AFCI para garantir não só a segurança da propriedade, como também do pessoal. A proteção do AFCI é acionada quando RSD é ativada. Além disso, também pode alcançar SSLD mais RSD, protegendo o dispositivo e a segurança do pessoal.

Residencial: Uma casa sempre iluminada

Do lar à comunidade, o FusionSolar residencial tem a ambição de unir vizinhos com VPP a partir da independência energética. A Huawei Digital Power atualizou a solução residencial completa da FusionSolar que inclui os otimizadores, inversores, ESS, carregadores, SmartGuard, EMMA, sistema de gerenciamento e aplicativo. A solução única é aplicável a todos os cenários, com um fornecedor provendo todos os produtos e um contato de serviço atendendo a todos os requisitos do pós-venda. Essa solução permite aos lares alcançar a independência elétrica e redefine a experiência de usuário com operações sem preocupações, segurança suprema e excelente qualidade.

A solução cobre a geração elétrica eficiente, armazenamento duradouro de energia, backup de toda a casa, gerenciamento inteligente e segurança ativa. Ela permite o gerenciamento elétrico da residência através de todo o processo desde a geração de energia verde até o consumo inteligente de energia, de residências com zero carbono à comunidades com zero carbono, de independência energética à internet energética.

Na próxima década, a tecnologia do Gerador Inteligente de Energia Renovável pode vir a ser a preferência para acelerar o desenvolvimento de energia limpa. A Huawei trabalhará com clientes e parceiros para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento do setor trazidas pela transformação tecnológica e acelerar o fotovoltaico + ESS como a principal fonte de energia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444637/image_5003324_27282403.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444638/image_5003324_27282620.jpg

FONTE Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.