Smart Renewable Energy Generator - bezpieczeństwo i cyfryzacja, Huawei FusionSolar na targach Intersolar Europe 2024

MONACHIUM, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power prezentuje nową generację wszechstronnych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki i oszczędzania energii FusionSolar Smart PV+ESS podczas targów Intersolar Europe 2024. Na stoisku można zobaczyć nowości w ofercie i dowiedzieć się o światowych sukcesach rozwiązań wdrażanych w elektrowniach, systemach oszczędzania energii, przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych czy w domach.

Dla elektrowni: inteligentny generator energii ze źródeł odnawialnych

Huawei opracowała Smart Renewable Energy Generator - inteligentny generator energii ze źródeł odnawialnych obejmujący instalację fotowoltaiczną oraz systemy oszczędzania energii, zarządzania siecią i obciążeniem. Jest to rozwiązanie fotowoltaiczne działające zarówno w trybie podążania za siecią (grid-following), jak i tworzenia sieci (grid-formng). Stworzono je z myślą o eliminacji kluczowych przeszkód w rozwoju energetyki odnawialnej oraz stawieniu czoła globalnemu wyzwaniu szerszego podłączenia do sieci instalacji energii odnawialnych, a docelowo stworzenia nowego systemu energetycznego w 100% opartego na źródłach odnawialnych.

Wdrażanie innowacyjnych technologii ma na celu wyznaczyć nowe standardy w zakresie napięcia, częstotliwości oraz kąta mocy w celu zwiększania uzysku energii, pełnej integracji instalacji energii odnawialnej z siecią oraz stabilnej kontroli ich pracy. Rozwiązanie przeszło rygorystyczne testy zarówno w mocniejszych, jak i słabszych sieciach, a ponadto wykazano, że można je przystosować do pracy w różnych warunkach sieciowych. Za przykład może posłużyć inwestycja Red Sea Project w Arabii Saudyjskiej, gdzie największa na świecie mikrosieć wykazuje stabilne działanie już od ponad 8 miesięcy, Dostarcza ona nowemu miastu energię pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych w oparciu o synergię fotowoltaiki i systemu oszczędzania energii, wyznaczając nowy standard w dziedzinie mikrosieci gigawatowych.

System oszczędzania energii: nowa inteligentna platforma oszczędzania energii ogniwo-sieć z technologią szeregową i trybem formowania sieci

Huawei postawiła na technologię szeregową, od falowników po systemy oszczędzania energii, która rozwiązuje problem niestabilnego działania akumulatorów litowych poprzez zastosowanie sterowalnej energoelektroniki.

Nowa inteligentna platforma oszczędzania energii ogniwo-sieć z technologią szeregową i trybem formowania sieci to bezpieczeństwo całej architektury, wszechstronne formowanie sieci, efektywność ekonomiczna w całym cyklu życia i pełna cyfryzacja. Co więcej, platforma bazuje na otwartym ekosystemie i ma służyć stabilnemu oraz jakościowemu rozwojowi elektrowni w całym cyklu współpracy.

Energia w zastosowaniach komercyjno-przemysłowych OASIS - zupełna nowość

Gdy następuje transformacja energetyczna, system fotowoltaiczny staje się żyzną glebą dla rozwoju i ekologiczną oazą, dzięki której tysiące branż może realizować elastyczny i różnorodny wzrost metodą małych kroków, zyskując nowe możliwości pełnego wykorzystania potencjału zielonej energii i maksymalnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej dzięki innowacjom technologicznym. Stosując instalacje fotowoltaiczne, przedsiębiorstwa mogą wytwarzać ekologiczną energię i dywersyfikować działalność. Dlatego też Huawei udoskonaliła swoje inteligentne rozwiązanie fotowoltaiczne do zastosowań komercyjno-przemysłowych, a efekt prac w tym zakresie nosi nazwę C&I Smart PV solution to FusionSolar OASIS Solution. Skrót OASIS oznacza:

„O" - one-stop, czyli rozwiązanie typu „wszystko w jednym": Jest to maksymalnie kompleksowe rozwiązanie do wytwarzania energii ze słońca, w którym klienci otrzymują „wszystko w jednym".

„A" to wariacja na temat liczby 4 i oznacza cztery główne elementy: falownik, optymalizator, system magazynowania energii i ładowarki pojazdów elektrycznych.

Pierwsze „S" z kolei odnosi się do przymiotnika solarny i systemów oszczędzania energii (ESS): Wszechobecne światło słoneczne stanowi źródło energii solarnej, dzięki której w różnych branżach może nastąpić transformacja energetyczna.

„I" odnosi się do inteligentnych rozwiązań, takich jak nasze, które pozwala przedsiębiorstwom handlowym i przemysłowym w prosty sposób przestawić się na czystą energię i inteligentne nią zarządzanie.

Ostatnie „S" oznacza „safe" - bezpieczeństwo, które stanowi najważniejszy priorytet w produktach do zastosowań komercyjno-przemysłowych oraz techniczną regułę dyktującą wykonanie rozwiązania w każdym aspekcie.

Huawei FusionSolar C&I OASIS to kompleksowe rozwiązanie łączące optymalizatory, falowniki, systemy oszczędzania energii i ładowarki, które stworzono z myślą o ekologizacji i dekarbonizacji przemysłu, zapewniając aktywne bezpieczeństwo na poziomie systemowym oraz większe zdolności wytwarzania zielonej energii i wsparcia sieci elektroenergetycznej. W zastosowaniach komercyjno-przemysłowych FusionSolar to przede wszystkim energia solarna i oszczędność energii.

Kluczową rolę odgrywa tu również bezpieczeństwo, Dlatego Huawei proponuje innowacyjną architekturę bezpieczeństwa powiązaną z wszystkimi punktami newralgicznymi systemu. Przykładowo w rozwiązaniu z serii SUN5000 połączono wyłączniki przeciwpożarowe RSD z przerywaczami obwodu łuku zwarciowego (AFCI), aby chronić nie tylko mienie, ale i pracowników. Ochrona AFCI włącza się po uruchomieniu RSD. Możliwe jest również połączenie inteligentnego rozłączenia szeregowego (SSLD) i RSD w celu uzyskania ochrony urządzenia i bezpieczeństwa pracowników.

Zastosowania domowe: dom zawsze jaśniejący blaskiem

FusionSolar w wersji do zastosowań domowych to wizja integracji lokalnej społeczności wokół niezależności, jaką daje elektrownia wirtualna. Huawei Digital Power udoskonaliła uniwersalne rozwiązanie FusionSolar do zastosowań domowych. Obecnie obejmuje ono optymalizatory, falowniki, system oszczędzania energii, ładowarki, SmartGuard, asystenta EMMA, system zarządzania i aplikację. Jest to uniwersalne rozwiązanie, w którym wszystkie produkty i obsługę posprzedażową zapewnia jedna firma. Dzięki niemu gospodarstwa domowe mogą uzyskać niezależność energetyczną, ciesząc się bezproblemowym działaniem systemu, najwyższym poziomem bezpieczeństwa i doskonałą jakością.

Rozwiązanie to łączy takie walory jak wydajne generowanie i długotrwałe magazynowani energii, zasilanie rezerwowe dla całego domu i aktywne bezpieczeństwo. Pozwala ono inteligentnie zarządzać energią w domu w każdym aspekcie tego procesu - od wytwarzania zielonej energii, przez jej zużycie, eliminację emisji CO2 na poziomie indywidualnym i całej społeczności, po niezależność energetyczną i Internet energetyczny.

W nadchodzącej dekadzie technologia Smart Renewable Energy Generator ma szansę stać się głównym motorem napędowym rozwoju czystej energetyki. Huawei zamierza współpracować z klientami i partnerami w celu wykorzystania szans na rozwój branży poprzez transformację technologiczną oraz szybsze rozpowszechnianie układów fotowoltaiki i systemów oszczędzania energii jako głównych źródeł energii.