A Huawei lança o Programa de associação ao OptiX Club na América Latina, possibilitando a inteligência industrial

RIO DE JANEIRO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na Huawei Global Optical Summit (GOS) 2024 – América Latina, a Huawei iniciou o primeiro programa de associação ao OptiX Club na América Latina, fornecendo uma nova plataforma para os parceiros do setor óptico ampliarem seus horizontes e trocarem ideias. Clientes e parceiros do setor da América Latina participaram da cerimônia de lançamento, na qual foram recrutados cerca de 100 membros do OptiX Club.

Iniciado pela Huawei, o OptiX Club é uma plataforma para intercâmbios técnicos e eventos no setor óptico. Seu objetivo é facilitar as discussões com parceiros globais do setor sobre as últimas tendências e soluções, impulsionando o desenvolvimento futuro. Desde 2020, o OptiX Club organizou mais de 200 eventos em quase 40 países.

O OptiX Club começou a adicionar eventos de associação em 2024. Ao convidar fornecedores, usuários, pesquisadores e analistas ópticos de todo o mundo para participar dos eventos, a Huawei espera ver mais intercâmbios sobre padrões setoriais, tendências de desenvolvimento de comunicações e aplicações ópticas, uso comercial e desafios e oportunidades enfrentados pela inteligência digital do setor. Com essa plataforma de compartilhamento de avanços e práticas de vários setores, a Huawei espera abrir um mercado óptico no valor de centenas de bilhões de CNY. Os membros podem participar de eventos de associação para trocar ideias com colegas globais do setor e expandir sua presença.

Hu Lin, Diretor do Departamento de Vendas de Soluções e Marketing de Rede Óptica da Huawei Enterprise da América Latina, disse na reunião: "O programa de associação do OptiX Club trará soluções avançadas de tecnologia óptica e apresentará uma experiência global bem-sucedida para a América Latina, ajudando-a a progredir em direção à digitalização e à inteligência. Convidamos as elites do setor óptico da América Latina a se juntarem a nós e ajudarem a região a moldar o futuro de digitalização e à inteligência."

FONTE Huawei