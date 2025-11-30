Sistema de Avaliação Quantitativa de Segurança de BESS em Todo o Ciclo de Vida da Huawei Digital Power recebe alta apreciação

PEQUIM, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei Digital Power, em colaboração com importantes parceiros do setor, passou com sucesso por uma rigorosa avaliação técnica conduzida pelo Conselho de Eletricidade da China para o Sistema de Avaliação Quantitativa de Segurança de BESS em Todo o Ciclo de Vida (Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System). O comitê de avaliação afirmou unanimemente que o sistema alcança um nível de destaque mundial, fechando lacunas técnicas críticas na segurança de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) tanto na China quanto globalmente.

Local da reunião de avaliação técnica (PRNewsfoto/Huawei) Professor Ouyang Minggao da Universidade Tsinghua (PRNewsfoto/Huawei) Steven Zhou, presidente da linha de produtos Smart PV & ESS, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei)

Os membros do comitê de avaliação incluíram Ouyang Minggao, professor da Universidade de Tsinghua; Rao Hong, cientista-chefe da China Southern Power Grid; e 12 especialistas do Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica da China, China Southern Power Grid Co., Ltd., State Grid Shanxi Electric Power Company, Instituto de Planejamento e Engenharia de Energia Elétrica da China, Universidade de Zhejiang, Comitês Especializados da Sociedade de Pesquisa de Energia da China, China International Engineering Consulting Corporation, Brigada de Resgate de Incêndio de Pequim, TÜV Rheinland e Companhia de Seguros do Povo da China. A solicitação foi apresentada pela Huawei Digital Power e por seis organizações.

O comitê teve acesso à apresentação do projeto, revisou os materiais de avaliação e conduziu rigorosas investigações. Eles afirmaram de forma enfática a inovação, a tecnologia e a praticidade do sistema de avaliação quantitativa de segurança de BESS, e concordaram unanimemente que: "Este projeto constrói de forma inovadora um sistema de avaliação quantitativa de segurança para todo o ciclo de vida do BESS, a fim de enfrentar os gargalos de operação segura na aplicação em larga escala de BESS. Um modelo universal de avaliação da probabilidade de evolução de riscos de segurança foi estabelecido para quantificar e classificar cientificamente os riscos de segurança do sistema, preenchendo a lacuna técnica tanto na China quanto em nível global."

O sistema de avaliação proposto em conjunto pela Huawei Digital Power classifica os riscos de segurança do BESS, do mais alto para o mais baixo, em três níveis: A (inaceitável), B (a ser mitigado) e C (aceitável), especificando os requisitos de probabilidade de falha correspondentes a cada nível. O Nível A indica riscos extremamente elevados que são totalmente incontroláveis, e a probabilidade de grandes acidentes de segurança é extremamente alta. O Nível B indica riscos elevados que devem ser reduzidos por meio da otimização contínua do design do produto e da introdução de tecnologias inovadoras. O Nível C indica que os riscos de segurança são controláveis e que consequências graves, como incêndios, podem ser efetivamente evitadas.

Este projeto realiza avaliações sistemáticas de riscos de segurança no BESS utilizando uma estrutura quantitativa de avaliação, identifica fatores de risco crítico e aprimora a segurança do produto por meio de tecnologias essenciais. As quatro tecnologias essenciais de segurança são as seguintes:

[1] Desenvolveu a tecnologia de alerta inteligente ativo de segurança de alta precisão. Com base na arquitetura hierárquica multifrequencial de duplo decodificador, a tecnologia melhora a cobertura das condições de funcionamento do algoritmo de alerta de falhas e garante uma taxa de recuperação de pelo menos 95%.

[2] Foi pioneiro na arquitetura de bloqueio de oxigênio por pressão positiva e exaustão direcional de fumaça, e desenvolveu um pacote de baterias altamente seguro com resistência ao calor, alta pressão positiva, elevada estanqueidade, além de proteção contra corrosão e isolamento. O pacote de baterias não pega fogo nem propaga falhas mesmo que oito células de bateria sofram simultaneamente fuga térmica.

[3] Foi pioneiro na arquitetura de conversão em dois níveis para armazenamento de energia em strings inteligentes, garantindo que a corrente da rede não retorne durante sobretensão transitória em toda a faixa de SOC, apoiando a saída de potência constante para sustentar a recuperação estável da rede e garantindo a segurança dos equipamentos do sistema de armazenamento de energia e da própria rede.

[4] Foi pioneiro nas tecnologias de isolamento durável em alta temperatura e de detecção em tempo real, alcançando estado de alta resistência contra vazamento de eletrólito. Combinado com a detecção de isolamento em tempo real de faixa completa, o risco de ignição por arco causado por falha de isolamento é suprimido.

Os resultados do projeto foram aplicados em projetos de grande escala na China e em nível global, como a usina de armazenamento de energia formadora de rede ZDI em Ngari, na China, a usina de armazenamento de energia formadora de rede no Uzbequistão e a microrrede do destino Mar Vermelho, com 100% de energia renovável, na Arábia Saudita.

O Professor Ouyang Minggao da Universidade Tsinghua afirmou que a metodologia do sistema de avaliação quantitativa de segurança desenvolvida neste projeto é a primeira do gênero no setor, com inovações tecnológicas excepcionais, e desempenha um papel expressivo de apoio na melhoria do nível geral de segurança do setor de BESS. O projeto possui benefícios econômicos e sociais significativos, além de perspectivas de aplicação, alcançando nível de destaque mundial. Isso levará à evolução contínua das tecnologias de segurança em armazenamento de energia, fornecendo uma garantia sólida para a construção de novos sistemas elétricos e para o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

Steven Zhou, presidente da linha de produtos Smart PV & ESS, Huawei Digital Power, afirmou que os próximos anos serão um período crítico para que a energia solar FV, a eólica e o armazenamento de energia se tornem as principais fontes de geração elétrica. Esperamos que os participantes, as autoridades e as associações do setor, as empresas de toda a cadeia produtiva e as organizações de normas trabalhem juntos para promover três tarefas fundamentais: desenvolvimento de padrões, compartilhamento de tecnologias e construção de ecossistemas. A Huawei Digital Power está comprometida em trabalhar com parceiros do setor para promover o desenvolvimento em larga escala, padronizado e de alta qualidade do setor, acelerar a consolidação da energia solar FV, eólica e do armazenamento de energia como principais fontes de geração, além de reduzir a desigualdade energética global, fornecendo energia ecológica, estável e acessível para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834782/image_5027572_53914741.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834783/image_5027572_53914757.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834784/image_5027572_53914773.jpg

FONTE Huawei