SHENZHEN, China, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei realizará o lançamento do seu produto principal "Unfold the Moment" (Desdobrar o momento) em 11 de dezembro de 2025, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento contará com o lançamento de produtos revolucionários, como o smartphone dobrável de última geração HUAWEI Mate X7, os fones de ouvido TWS abertos HUAWEI FreeClip 2, o HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN e o HUAWEI MatePad 11.5 S.

Smartphone dobrável será o principal destaque do lançamento de produtos da Huawei em Dubai

"Unfold the Moment" não se refere apenas à abertura de dispositivos dobráveis, mas também às experiências enriquecedoras proporcionadas por produtos inovadores.

A Huawei lançou seu primeiro smartphone dobrável, o HUAWEI Mate X, em 2019, e nos sete anos seguintes liderou o caminho na tecnologia dobrável, promovendo inovações em design, confiabilidade e experiência do usuário. A empresa detinha 70% do mercado chinês de smartphones dobráveis no primeiro semestre de 2025, de acordo com um relatório da International Data Corporation (IDC), ocupando o primeiro lugar com mais de dez milhões de aparelhos vendidos. O HUAWEI Mate X7 conta com uma tecnologia inovadora de dobra dupla, maior confiabilidade e fotografia no celular que se equipara aos melhores smartphones não dobráveis.

O evento de lançamento também apresentará os fones de ouvido HUAWEI FreeClip 2, que dão continuidade ao legado de audição ventilada da linha de produtos HUAWEI FreeClip, mas com melhorias significativas em termos de qualidade de áudio, conforto e versatilidade. Isso garante maior clareza e conforto na audição durante todo o dia. O HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, cujo lançamento também está previsto, apresenta um design inovador que utiliza materiais premium e suporta uma série de funcionalidades avançadas.

Outro ponto alto do evento de lançamento será a apresentação do HUAWEI MatePad 11.5 S, resultado da experiência da Huawei no setor de tablets desde 2014, com uma tela PaperMatte nova e aprimorada, ideal para trabalhar e estudar em qualquer lugar.

Movida pela dedicação à experiência do usuário, a busca pela inovação da Huawei levou-a à vanguarda da pesquisa e desenvolvimento e resultou em uma série ininterrupta de avanços transformadores. A Huawei está empenhada em unir forças com usuários de todo o mundo para "Desdobrar o Momento", abraçando e moldando as possibilidades extraordinárias do mundo tecnológico do futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832044/20251125192018_97_208.jpg

FONTE HUAWEI