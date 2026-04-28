A identidade nacional como ativo estratégico do mercado imobiliário

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Eztec

28 abr, 2026, 17:00 GMT

Paisagismo e design autoral são apostas em empreendimentos de alto padrão da Eztec

SÃO PAULO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A valorização do design nacional deixou de ser apenas uma escolha estética para se tornar uma das principais e mais valorizadas características do mercado imobiliário de alto padrão. Hoje, trabalhar com a identidade cultural brasileira tornou-se tendência no quesito para atrair os novos consumidores. Ao colocar esses pontos no centro de uma estratégia, é possível produzir um projeto que reflete autenticidade e qualidade.

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Perspectiva da empreendimento Casa Nacional
Perspectiva da empreendimento Casa Nacional

O Casa Nacional, novo residencial da Eztec no Brooklin, é um exemplo desse movimento. O empreendimento destaca a originalidade e a essência nacionais, onde as linhas arquitetônicas, projetadas pelo escritório de arquitetura LE Arquitetos, e o paisagismo, assinado pelo escritório Burle Marx, se integram de forma orgânica e sofisticada. "O verde abundante e o concreto aparente remetem à arquitetura de excelência que temos no país; essa elegância e a brasilidade são o grande ponto de valorização do Casa Nacional Eztec", explica Tellio Totaro, Superintendente Executivo de Incorporação da Eztec.

O paisagismo vai além, sendo tratado como uma expressão artística e uma forma de pensar os espaços de convivência. Ele funciona em conjunto com a arquitetura, estabelecendo uma conexão direta e criando o caminho que permite estar entre esses dois mundos. "Esse é um trabalho que o Burle Marx fazia desde muito tempo. Os desenhos de piso são muito conhecidos no trabalho dele, assim como os painéis em relevo presentes no projeto", acrescenta Tellio.

Nas áreas comuns e no apartamento decorado, essa curadoria ganha impulso, mostrando que a brasilidade é uma tendência consolidada que agrega valor real ao ativo imobiliário.

Os interiores, ao encargo de Fernanda Marques, dialogam com o paisagismo concebido pelo escritório Burle Marx, e refletem para dentro a mesma atmosfera orgânica. A madeira, em tons quentes que puxam para o avermelhado e evocam a riqueza das espécies brasileiras, e as pedras naturais nacionais, reforçam esse vínculo entre natureza e arquitetura. Entre os elementos de mobiliário, peças emblemáticas do design nacional, como as poltronas Paraty, de Sergio Rodrigues, reforçam esse olhar atento para a autenticidade e a história do design.

"Ao unir nomes de peso e uma curadoria que valoriza a essência nacional em cada detalhe, o Casa Nacional Eztec atende a um público que busca exclusividade por meio da autenticidade", conclui Totaro. 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968066/Casa_Nacional_Eztec_perspectiva_jpg.jpg

FONTE Eztec

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