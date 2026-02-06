Eztec aposta em imóveis prontos como estratégia em São Paulo

Notícias fornecidas por

Eztec

06 fev, 2026, 16:00 GMT

Com a campanha Mude Agora, incorporadora reúne empreendimentos residenciais já concluídos em bairros valorizados da capital e oferece condições especiais

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Eztec reúne, na campanha Mude Agora, empreendimentos residenciais concluídos e bem localizados em São Paulo. A seleção destaca unidades com condições comerciais mais flexíveis, como alternativas diferenciadas de pagamento e valores atrativos, em um cenário de maior atenção do mercado a imóveis consolidados. O portfólio contempla diferentes perfis, atendendo tanto quem busca mudança imediata, com conforto e previsibilidade, quanto investidores interessados em ativos com padrão construtivo elevado.

Continue Reading
Perspectiva da empreendimento Arkadioi
Perspectiva da empreendimento Arkadioi

Com mais de 30 empreendimentos disponíveis, o portfólio reúne apartamentos de 2 a 4 suítes, com metragens que variam de 46m² a 227m², localizados em regiões estratégicas da capital paulista, como Chácara Santo Antônio, Brooklin, Vila Clementino, Vila Prudente e Parque São Domingos, além de outros bairros consolidados que concentram infraestrutura completa, mobilidade e qualidade urbana. Entre os empreendimentos em destaque estão o EZ Parque da Cidade, Signature, Haute Brooklin, Expression, Unique Green e Dream View, além do Piazza Gran Maia e Giardino Gran Maia, estes dois últimos na cidade de Guarulhos.

"A iniciativa reflete uma leitura atenta do momento do mercado, em que a previsibilidade e a prontidão dos ativos ganham relevância. Os empreendimentos reunidos traduzem o nosso compromisso com excelência construtiva, escolhas consistentes de localização e soluções alinhadas à dinâmica urbana contemporânea", afirma Marcelo Ernesto Zarzur, Diretor Vice-Presidente.

Os interessados poderão aproveitar condições especiais, como financiamento direto com a construtora em até 300 meses, crédito facilitado, juros a partir de 10,99% ao ano, além de isenção de IPTU em 2026 e seis meses de condomínio gratuitos. Os empreendimentos também se destacam pelo padrão de acabamento, pelas áreas comuns bem planejadas e pela inserção urbana qualificada. Contam com espaços de convivência, áreas de lazer completas e integração com serviços e eixos corporativos da cidade.

A campanha responde a um movimento crescente de consumidores que desejam reduzir o tempo entre a decisão de compra e a mudança, além de investidores interessados em ativos com maior liquidez e potencial de valorização em regiões consolidadas. Com "Mude Agora", a Eztec reafirma seu papel como uma das principais incorporadoras do país, destacando um portfólio que combina solidez, localização e qualidade, em sintonia com as transformações do mercado imobiliário e as novas prioridades de quem vive, ou investe, em São Paulo. 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888781/Arkadioi__1.jpg

FONTE Eztec

Da mesma fonte

Eztec e Aguassanta fortalecem legado de transformação urbana com o Torino Mooca Città

Eztec e Aguassanta fortalecem legado de transformação urbana com o Torino Mooca Città

Mais do que um bairro, a Mooca é uma região que reflete o estado de espírito paulistano. Nas ruas de paralelepípedos, entre o som dos sinos das...
Eztec antecipa expansão de complexo residencial em São Caetano do Sul impulsionada por alta demanda na cidade com maior IDH do país

Eztec antecipa expansão de complexo residencial em São Caetano do Sul impulsionada por alta demanda na cidade com maior IDH do país

Em resposta à rápida absorção do mercado e validando o desejo contemporâneo por moradias que unam infraestrutura urbana e refúgio natural, a Eztec...
More Releases From This Source

Explorar

Residential Real Estate

Residential Real Estate

Real Estate

Real Estate

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics