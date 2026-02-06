Eztec aposta em imóveis prontos como estratégia em São Paulo

Com a campanha Mude Agora, incorporadora reúne empreendimentos residenciais já concluídos em bairros valorizados da capital e oferece condições especiais

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Eztec reúne, na campanha Mude Agora, empreendimentos residenciais concluídos e bem localizados em São Paulo. A seleção destaca unidades com condições comerciais mais flexíveis, como alternativas diferenciadas de pagamento e valores atrativos, em um cenário de maior atenção do mercado a imóveis consolidados. O portfólio contempla diferentes perfis, atendendo tanto quem busca mudança imediata, com conforto e previsibilidade, quanto investidores interessados em ativos com padrão construtivo elevado.

Perspectiva da empreendimento Arkadioi

Com mais de 30 empreendimentos disponíveis, o portfólio reúne apartamentos de 2 a 4 suítes, com metragens que variam de 46m² a 227m², localizados em regiões estratégicas da capital paulista, como Chácara Santo Antônio, Brooklin, Vila Clementino, Vila Prudente e Parque São Domingos, além de outros bairros consolidados que concentram infraestrutura completa, mobilidade e qualidade urbana. Entre os empreendimentos em destaque estão o EZ Parque da Cidade, Signature, Haute Brooklin, Expression, Unique Green e Dream View, além do Piazza Gran Maia e Giardino Gran Maia, estes dois últimos na cidade de Guarulhos.

"A iniciativa reflete uma leitura atenta do momento do mercado, em que a previsibilidade e a prontidão dos ativos ganham relevância. Os empreendimentos reunidos traduzem o nosso compromisso com excelência construtiva, escolhas consistentes de localização e soluções alinhadas à dinâmica urbana contemporânea", afirma Marcelo Ernesto Zarzur, Diretor Vice-Presidente.

Os interessados poderão aproveitar condições especiais, como financiamento direto com a construtora em até 300 meses, crédito facilitado, juros a partir de 10,99% ao ano, além de isenção de IPTU em 2026 e seis meses de condomínio gratuitos. Os empreendimentos também se destacam pelo padrão de acabamento, pelas áreas comuns bem planejadas e pela inserção urbana qualificada. Contam com espaços de convivência, áreas de lazer completas e integração com serviços e eixos corporativos da cidade.

A campanha responde a um movimento crescente de consumidores que desejam reduzir o tempo entre a decisão de compra e a mudança, além de investidores interessados em ativos com maior liquidez e potencial de valorização em regiões consolidadas. Com "Mude Agora", a Eztec reafirma seu papel como uma das principais incorporadoras do país, destacando um portfólio que combina solidez, localização e qualidade, em sintonia com as transformações do mercado imobiliário e as novas prioridades de quem vive, ou investe, em São Paulo.

