Eztec e Aguassanta fortalecem legado de transformação urbana com o Torino Mooca Città

Empreendimento celebra o estilo de vida e a tradição da Mooca, combinando conforto e convivência em um dos bairros mais emblemáticos de São Paulo

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Mais do que um bairro, a Mooca é uma região que reflete o estado de espírito paulistano. Nas ruas de paralelepípedos, entre o som dos sinos das igrejas e o aroma de pizza saindo das pizzarias centenárias, sobrevive uma forma de viver que desafia o tempo. Formada por imigrantes italianos, espanhóis e portugueses, a região se tornou sinônimo de pertencimento e vizinhança. Ali, os moradores se conhecem pelo nome e a rotina carrega uma leveza rara em uma metrópole como São Paulo.

Perspectiva da empreendimento Torino Mooca Cittá

Essa identidade singular convive hoje com um processo de renovação urbana que valoriza a história sem abrir mão da modernidade. A revitalização de áreas industriais, o surgimento de novos espaços culturais e a criação do futuro Parque da Mooca, com mais de 47 mil m² de área verde, refletem um movimento de reconexão com o entorno - em que natureza, arquitetura e memória se entrelaçam.

Agora, a paisagem do bairro passa por um novo capítulo, e é nesse contexto que surge o Torino Mooca Città, parceria entre a Eztec e a Aguassanta DI, projetado para representar a continuidade dessa transformação que respeita as raízes, ao mesmo tempo em que aponta para o futuro. Inspirado na elegância da cidade italiana de Turim e na nobreza da Casa de Savoia, essa é a nova etapa do Mooca Città, complexo residencial que já conta com os empreendimento Milano e Firenze, ambos em construção.

Com localização privilegiada, em frente ao futuro parque e próximo às principais vias da região, o Torino Mooca Città combina arquitetura contemporânea, conforto e bem-estar, em um projeto que traduz o estilo de vida do bairro. Com uma única torre e 234 unidades residenciais de 2 e 3 dormitórios (63 m² a 82 m², todas com suíte e vaga), o empreendimento foi pensado para proporcionar integração com o verde e fluidez nos espaços.

São mais de 20 itens de lazer, incluindo piscina com borda infinita e vista para o parque, rooftop com mirante, academia completa, coworking, espaço gourmet, brinquedoteca, quadra esportiva, quadra de beach tennis e pet place — além de serviços pay-per-use, como limpeza, lavanderia, personal trainer e pet care, reforçando o conceito de viver bem sem abrir mão da conveniência

Assinado pelo escritório MCAA Arquitetos, o projeto conta com paisagismo de Benedito Abbud e interiores de Carlos Rossi, que exploram a luminosidade natural, a integração entre ambientes e o diálogo com o entorno. Mais do que um edifício, o Torino foi concebido como uma extensão da vida de bairro — um espaço onde o cotidiano se mistura ao ritmo humano da Mooca.

"A Mooca é um território de memórias e pertencimento, mas também de reinvenção. O Torino Mooca Città nasce desse equilíbrio, dando continuidade a uma história que alia tradição e futuro. Nosso propósito é criar espaços onde a convivência e o conforto coexistam com o verde e com o espírito acolhedor desse bairro tão singular", afirma Tellio Totaro Jr., superintendente executivo de Incorporação da Eztec.

Com 46 anos de trajetória, a Eztec se consolidou como uma das incorporadoras mais sólidas e inovadoras do país, reconhecida por empreendimentos que marcam o desenvolvimento urbano e valorizam a qualidade de vida. Ao lado da Aguassanta DI, a companhia reafirma sua capacidade de unir sofisticação arquitetônica, planejamento urbano e respeito à história paulistana — elementos que traduzem a essência da Mooca e da própria Eztec.

