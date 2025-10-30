A importância da LG na cozinha contemporânea

LG transforma a cozinha no coração da casa com refrigeradores e micro-ondas inteligentes, unindo frescor, sabor e inovação para um estilo de vida contemporâneo.

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG entende que a cozinha, outrora um espaço puramente funcional, transformou-se no epicentro da vida doméstica moderna. Mais do que um local para preparar refeições, ela é hoje um ambiente de convívio, experimentação e conexão familiar, refletindo as tendências de um estilo de vida que valoriza a praticidade, a tecnologia e o bem-estar. As famílias buscam soluções que não apenas otimizem o tempo, mas que também agreguem valor estético e funcional, tornando cada momento na cozinha uma experiência prazerosa e eficiente.

"A cozinha é, sem dúvida, o coração pulsante da casa moderna, um espaço que transcende a funcionalidade e se torna o palco de encontros e memórias. Na LG, compreendemos essa transformação e, por isso, investimos em tecnologias que elevam a experiência culinária e familiar. Nossas geladeiras, por exemplo, não são apenas eletrodomésticos; são centros de inovação que garantem frescor prolongado, conectividade inteligente e um design que complementa qualquer ambiente, refletindo o compromisso da LG em oferecer soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia dos nossos consumidores," afirma Edianne Menezes, Gerente de Geladeiras da LG Brasil.

A LG, atenta a essa evolução, oferece um portfólio completo de eletrodomésticos que se integram perfeitamente a esse novo conceito de cozinha. Com foco em inovação, design e sustentabilidade, a marca apresenta soluções que redefinem a experiência do usuário, desde a conservação dos alimentos até o preparo das refeições.

Geladeiras LG: Frescor e Inteligência ao seu Alcance

No segmento de geladeiras, a LG se destaca com modelos que combinam alta capacidade, eficiência energética e tecnologias inteligentes. As geladeiras French Door, como a GM-B298NLN (695L) e a GM-X288NQX (660L), oferecem espaços amplos e recursos como o Compressor Smart Inverter, Linear Cooling e DoorCooling+, que garantem a conservação ideal dos alimentos. O modelo GM-X288NQX ainda conta com a inovadora InstaView Door-in-Door, permitindo visualizar o interior sem abrir a porta, economizando energia.

Para quem busca design e funcionalidade, os modelos Side by Side, como a GC-X257CSH (598L) e a GC-V257SQV (647L), trazem diferenciais como o InstaView, a exclusiva Máquina de Gelo Craft Ice (GC-X257CSH) e a tecnologia UVnano, que elimina bactérias do bocal de água. A conectividade ThinQ está presente em diversos modelos, permitindo o controle e monitoramento via smartphone.

As geladeiras Inverse (Bottom Freezer), como a GC-B569NLL (451L), e os modelos Duplex (Top Freezer), como a GN-B452PFF (461L), completam a linha, oferecendo opções para diferentes necessidades de espaço e estilo, sempre com a eficiência energética A+++ e tecnologias como Multi Air Flow e gavetas com controle de umidade.

Micro-ondas LG: Praticidade e Sabor no Dia a Dia

Os micro-ondas LG, com o design NeoChef, são projetados para oferecer praticidade e resultados culinários excepcionais. Recursos como Limpa Fácil, Cozimento Perfeito com tecnologia i-wave, Descongelamento Ideal e diversas Receitas Pré-Programadas simplificam o preparo. A conectividade ThinQ eleva a experiência, permitindo controlar o aparelho e acessar receitas diretamente do smartphone.

Os modelos Solo, como o MS3094NR (30L) e o MS3033NR, oferecem a mesma eficiência e facilidade de uso, com destaque para o acabamento espelhado e o Smart Diagnosis, que auxilia na identificação de problemas. Com um ecossistema completo de eletrodomésticos inteligentes, a LG reafirma seu compromisso em transformar a cozinha em um espaço de inovação, conforto e conexão, acompanhando as necessidades do estilo de vida contemporâneo.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.
A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL
Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good
A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

