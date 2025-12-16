LG celebra 10 anos como líder em ar-condicionado na América Latina

Inteligencia artificial ainda mais avançada, economia de energia com a exclusiva Tecnologia DUAL Inverter, conectividade e mais durabilidade consolidam uma década de liderança de mercado

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics comemora o marco histórico de uma década de liderança ininterrupta no mercado de ar-condicionado residencial na América Latina, conforme dados da renomada empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International (2015-2024). Essa conquista é o resultado de uma estratégia consistente focada em pilares que revolucionaram a experiência do consumidor: tecnologia, eficiência energética, durabilidade comprovada e inovação inteligente.

O ponto central que garantiu à marca 10 anos é o seu investimento em tecnologia de ponta, que se reflete, naturalmente, no compressor Dual Inverter. Mais do que um componente, ele é o motor que entrega um desempenho superior, climatizando os ambientes com muito mais rapidez e gerando uma economia de energia significativa, que faz a diferença na conta de luz. Esse compromisso com a qualidade e a durabilidade é tão sério que a LG oferece uma garantia de 10 anos no compressor, um símbolo de confiança e tranquilidade para quem escolhe a marca.

"Alcançar uma década de liderança na América Latina é o reflexo de um compromisso contínuo com a inovação que faz a diferença real na vida das pessoas", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil. "Não se trata apenas de liderar em vendas, mas de liderar em confiança, entregando um produto que oferece economia de energia real com o Dual Inverter, a tranquilidade da garantia de 10 anos e, agora, uma experiência de conforto que se antecipa às necessidades do usuário com a nossa Inteligência Artificial embarcada. O DUAL Inverter AI Air é a materialização dessa filosofia: tecnologia avançada que trabalha para o seu bem-estar."

Agora, a LG eleva a experiência de climatização a um novo patamar, reforçando sua posição na vanguarda da inovação com um forte investimento em Inteligência Artificial. A empresa está definindo o futuro do conforto doméstico com uma das AIs embarcadas mais avançadas do setor. Diferente de sistemas passivos, a AI da LG aprende ativamente com o usuário e o novo LG DUAL Inverter AI Air é a maior prova disso.

Equipado com a tecnologia Inteligência Artificial 3.5, ele analisa os padrões de uso, as temperaturas preferidas e até os horários em que a família costuma estar em casa, antecipando as necessidades e ajustando o ambiente de forma autônoma. Funções como a Soft Air, que cria uma brisa suave e agradável, são o resultado dessa inteligência que trabalha para o bem-estar, de forma proativa.

Em outras palavras, a década de liderança da LG não é apenas um marco de vendas, mas a consolidação de uma filosofia que une a confiança de uma engenharia feita para durar à inteligência de uma tecnologia que aprende e se antecipa. Ao integrar a eficiência comprovada do compressor Dual Inverter com uma das AIs mais avançadas do mercado, a LG não apenas celebra seu histórico, mas redefine ativamente o futuro do conforto residencial, entregando uma experiência que é, ao mesmo tempo, poderosa e pessoal.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

