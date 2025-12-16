LG é destaque no CES 2026 Innovation Awards

Empresa é reconhecida em diversas categorias por suas soluções inteligentes para o dia a dia e conquista dois prêmios Best of Innovation

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) foi reconhecida com diversos prêmios no CES® 2026 Innovation Awards, incluindo duas categorias do "Best of Innovation", reforçando sua liderança em soluções inteligentes de nova geração e em excelência em tecnologia de displays.

Concedidos anualmente pela Consumer Technology Association (CTA) antes da CES (Consumer Electronics Show) – o maior evento de tecnologia e eletrônicos de consumo do mundo – os Innovation Awards destacam produtos e serviços inovadores que impulsionam o futuro da tecnologia e do design.

CES

As novas conquistas da LG abrangem várias categorias, com seus televisores e monitores OLED recebendo sozinhos cinco prêmios nas áreas de Imagem, Gaming & eSports e Hardware de Computadores e Componentes. Entre os destaques está o LG SIGNATURE OLED T, que levou o prêmio Best of Innovation na categoria Imagem. O reconhecimento reforça a liderança da LG em tecnologia OLED e seu compromisso em entregar novas experiências e valor aos consumidores.

Esta é a quarta vez consecutiva que um televisor OLED da LG conquista o prêmio Best of Innovation. A marca vem de uma série impressionante de vitórias: o LG OLED evo com a tecnologia Brightness Enhancement (2025), a primeira OLED sem fio da empresa (2024) e a OLED gamer flexível, LG OLED Flex (2023). Em 2026, o primeiro televisor totalmente sem fios e transparente do mundo – o LG SIGNATURE OLED T – dá sequência a esse legado de inovação no topo da indústria de TVs.

O LG SIGNATURE OLED T redefine o conceito de experiência visual com sua tela OLED transparente de 77 polegadas, resolução 4K (3.840 x 2.160) e tecnologia de transmissão AV sem fio da LG. Com design revolucionário e desempenho excepcional, o modelo estabelece um novo padrão para propostas imersivas. No mês passado, o OLED T ganhou destaque global no APEC CEO Summit Korea 2025, em Gyeongju, onde a LG utilizou 28 unidades do modelo para criar um imponente candelabro de mídia cinética – um exemplo marcante da visão da empresa para o futuro dos displays.

A plataforma smart TV webOS, um dos pilares do negócio de serviços baseados em plataforma da LG, também foi duplamente premiada este ano, nas categorias Inteligência Artificial e Cibersegurança. É o segundo ano consecutivo em que o webOS é reconhecido na categoria de Cibersegurança, consolidando sua reputação como uma plataforma de entretenimento segura e inteligente.

Na categoria Eletrodomésticos, a nova estação embutida para o robô aspirador da LG recebeu um Innovation Award por seu design inteligente e funcionalidade avançada. Instalado em áreas pouco aproveitadas, como sob pias ou atrás de portas, o equipamento permanece oculto quando não está em uso. Ele traz o primeiro sistema de limpeza a vapor do mundo aplicado tanto ao robô quanto à estação, elevando o nível de desempenho e higiene na limpeza doméstica.

Outros produtos da LG reconhecidos no CES 2026 Innovation Awards incluem uma TV LCD premium com tecnologia Micro RGB; o LG StanbyME 2, tela portátil de nova geração voltada ao estilo de vida; e o monitor profissional LG UltraFine evo 6K, o primeiro do mundo a oferecer resolução 6K (6.144 × 3.456) e compatibilidade com a nova interface Thunderbolt™ 5.

A lista completa dos produtos premiados da LG no CES 2026 será divulgada durante o evento, em Las Vegas, no dia 6 de janeiro de 2026.

