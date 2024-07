A KEENON Robotics explorou 'Onde os humanos encontram as máquinas' na reunião anual dos novos campeões do Fórum Econômico Mundial Dalian 2024: Os robôs abrem a porta para a IA entrar no mundo físico

DALIAN, China, 29 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A KEENON Robotics, líder global em robótica para serviços comerciais, teve a honra de participar da 15ª Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum Econômico Mundial, também conhecida como Fórum de Verão de Davos, realizada em Dalian, China, de 25 a 27 de junho. Tony Li, CEO e fundador da KEENON Robotics, foi convidado para várias sessões importantes, onde compartilhou ideias e interagiu com especialistas do setor Ele também fez uma apresentação intitulada " Sistemas Autônomos: Onde o Homem encontra a Máquina" no último dia, discutindo as tendências de IA e robótica com líderes e participantes de vários setores do mundo.

Tony Li, CEO e fundador da KEENON Robotics, fazendo uma apresentação na Reunião Anual da New Champions Dalian 2024 (PRNewsfoto/KEENON Robotics)

O fórum reuniu os principais acadêmicos, políticos, líderes empresariais, jovens e a sociedade civil para tratar de questões globais. Com o tema "Next Frontiers for Growth" (Próximas Fronteiras para o Crescimento), o fórum deste ano foi centrado em seis pilares: a nova economia global, a China e o mundo, empreendedorismo na era da IA, novas fronteiras para a indústria, investimento em pessoas e conexão entre clima, natureza e energia. O evento contou com a participação de aproximadamente 1.600 convidados de cerca de 80 países e regiões, que exploraram novos caminhos econômicos e tendências globais, discutindo tópicos importantes e tendências da economia global.

Durante a apresentação, Li destacou o impacto transformador dos sistemas autônomos inteligentes, enfatizando seus recursos de tomada de decisão autônoma e a integração com a vida humana por meio dos avanços da IA, unindo assim a IA ao mundo físico. Ele também discutiu a evolução dos robôs tradicionais, usados principalmente em cenários industriais para a execução de tarefas repetitivas, e explicou como as inovações em IA estão viabilizando o desenvolvimento de robôs de uso geral, agora aplicados em setores como o de hospitalidade e serviços de alimentação, com possíveis implicações sociais mais amplas.

Li também destacou que a crescente utilização de diversos tipos de robôs no Leste Asiático reflete os rápidos avanços tecnológicos, a crescente demanda do mercado e a cultura de inovação na região. Isso mostra a importância de se preparar para um futuro em que os sistemas autônomos inteligentes serão cada vez mais predominantes na sociedade.

A KEENON Robotics continua comprometida com a exploração de novas fronteiras em aplicações globais de robótica, com base na inovação, na colaboração e na dedicação ao avanço da tecnologia para o bem da sociedade.

