KEENON Robotics erforschte auf dem Jahrestreffen der New Champions des Weltwirtschaftsforums in Dalian 2024 das Thema „Wo Menschen auf Maschinen treffen" - Roboter öffnen der KI die Tür in die physische Welt

DALIAN, China, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics, ein weltweit führender Anbieter von kommerzieller Servicerobotik, wurde die Ehre zuteil, am 15. Jahrestreffen der New Champions des Weltwirtschaftsforums teilzunehmen, das auch als Sommer-Davos-Forum bekannt ist und vom 25. bis 27. Juni in Dalian, China, stattfand. Tony Li, Geschäftsführer und Gründer von KEENON Robotics, war zu mehreren wichtigen Sessions eingeladen, um Einblicke zu geben und sich mit Branchenexperten auszutauschen. Außerdem hielt er einen Vortrag mit dem Titel „Autonomous Systems: Where Humans Meet Machines" (Autonome Systeme: Wo Menschen auf Maschinen treffen) am letzten Tag, bei dem KI- und Robotik-Trends mit Führungskräften und Teilnehmern aus verschiedenen Sektoren auf der ganzen Welt diskutiert wurden.

Tony Li, CEO and Founder of KEENON Robotics, presenting at the Annual Meeting of the New Champions Dalian 2024

Auf dem Forum trafen sich hochrangige Wissenschaftler, Politiker, Wirtschaftsführer, Jugendliche und Vertreter der Zivilgesellschaft, um globale Fragen zu erörtern. Unter dem Motto „Next Frontiers for Growth" (Nächste Grenzen für Wachstum) konzentrierte sich das diesjährige Forum auf sechs Säulen: die neue globale Wirtschaft, China und die Welt, Unternehmertum im Zeitalter der KI, neue Grenzen für Industrien, Investitionen in Menschen und die Verbindung von Klima, Natur und Energie. Rund 1.600 Gäste aus etwa 80 Ländern und Regionen erkundeten neue wirtschaftliche Wege und globale Trends und sprachen über wichtige und zukunftsweisende Themen der Weltwirtschaft.

Während der Präsentation hob Li die transformative Wirkung intelligenter autonomer Systeme hervor und betonte deren unabhängige Entscheidungsfähigkeit und Integration in das menschliche Leben durch KI-Fortschritte, wodurch eine Brücke zwischen KI und der physischen Welt geschlagen wird. Er erörterte auch die Entwicklung traditioneller Roboter, die in erster Linie in der Industrie für sich wiederholende Aufgaben eingesetzt werden, und erläuterte, wie KI-Innovationen die Entwicklung von Allzweckrobotern ermöglichen, die jetzt in Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe eingesetzt werden und potenziell breitere gesellschaftliche Auswirkungen haben.

Li wies auch darauf hin, dass der zunehmende Einsatz verschiedener Robotertypen in Ostasien Ausdruck des raschen technologischen Fortschritts, der wachsenden Marktnachfrage und der Innovationskultur in der Region ist. Dies zeigt, wie wichtig es ist, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der intelligente autonome Systeme eine immer wichtigere Rolle in der Gesellschaft spielen werden.

KEENON Robotics setzt sich weiterhin für die Erforschung neuer Grenzen bei globalen Robotikanwendungen ein, angetrieben durch Innovation, Zusammenarbeit und das Engagement, die Technologie zum Nutzen der Gesellschaft voranzutreiben.

Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an [email protected] oder besuchen Sie http://www.keenon.com/en/

