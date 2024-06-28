擎朗智能CEO李通受邀出席夏季達沃斯

此次出席達沃斯論壇，李通表示：在經濟發展中，智能自主機器人已廣泛應用於服務行業和工業制造領域，不僅象征著技術進步，更推動了行業效率和質量的提升，激發了新的商業模式和機會，推動了數字化智能化轉型。隨著機器人技術的更進一步的普及和應用，新的技術生態系統正在形成。在這一過程中，智能自主機器人的部署已經成為企業智能化發展的新增長機遇。未來，誰能在智能化轉型中占據領先地位，誰將在全球經濟增長中保持競爭優勢，這將是關鍵。

在「智能自主系統，當人類遇上機器」主題演講中，李通提到：「今天，我們正處於一個關鍵的歷史階段中，智能機器人作為新物種正在大規模的走進人類生活。這一變革的促成因素在於人工智能領域的顯著進步，而機器人是人工智能通向物理世界的大門」，隨後他還提到：「隨著AI技術的革新，特別是大模型的普及，通用型機器人成為可能。智慧機器人可以分為兩類：專用機器人和通用機器人。專用機器人在執行特定任務時，如在餐廳酒店送餐或在家中清潔，效率更高且更具性價比。相比之下，通用機器人在完成相同任務時效率和性價比不及專用機器人，但其適應性更強，能夠在不同環境和場景中執行多種任務。通用機器人的落地仍需時間，但我們正加速推進其產業化。未來，通用機器人將與專用機器人協同工作，共同服務於人類社會。」

在這個前所未有的歷史交匯點，我們正攜手步入具身智能的全新時代。擎朗智能將始終以開放的心態迎接挑戰，探索未知背後的無限可能，不斷拓展機器人技術的多元化規模應用場景，作為中國智造的領先品牌走向世界。始終熱愛，智享未來！

SOURCE KEENON Robotics