Knight Therapeutics Inc. se clasifica en la segunda lista de referencia anual Canada's Top Growing Women-Led Companies y en la séptima lista de referencia anual Women Lead Here de The Globe and Mail, que reconocen la diversidad de género a nivel ejecutivo

"Ser reconocida tanto en Canada's Top Growing Women–Led Companies como en Women Lead Here representa un hito significativo para Knight", señaló Samira Sakhia, Presidente y Directora Ejecutiva de Knight. "Este es nuestro primer año siendo distinguidos entre las Canada's Top Growing Women Led Companies, lo que refleja nuestro crecimiento sostenido y el espíritu emprendedor que impulsa a nuestra organización. Asimismo, con el reconocimiento y el progreso continuo en el avance de la diversidad de género en el liderazgo, estas distinciones destacan la fortaleza de nuestro equipo y nuestro firme compromiso con la construcción de una empresa inclusiva y de alto desempeño que genera valor para los pacientes en Canadá y América Latina".

Acerca del ranking Canada's Top Growing Women–Led Companies

Lanzado en 2025 y actualmente en su segunda edición, Canada's Top Growing Women–Led Companies clasifica a empresas de Canadá fundadas, controladas o gestionadas por mujeres en función del crecimiento verificado de sus ingresos durante un período de tres años.

La lista de 2026 incluye 44 empresas de diversos sectores, que abarcan desde la construcción y la salud hasta productos de consumo, software, servicios financieros y otros. Para calificar, las empresas deben operar en Canadá, estar lideradas de manera significativa por mujeres y generar al menos 2 millones de dólares en ingresos anuales.

La lista completa fue publicada en línea el 20 de marzo de 2026 en tgam.ca/TopGrowingWomenLedCompanies.

Acerca del ranking Women Lead Here

El ranking Women Lead Here fue creado en 2020 por la revista Report on Business y aplica una metodología de investigación propia para ofrecer una visión general de las mayores corporaciones canadienses con los niveles más altos de diversidad de género en los cargos ejecutivos. Las empresas incluidas en el ranking han demostrado avances tangibles y organizacionales en materia de paridad de género en la alta dirección.

Para la edición 2026, Report on Business realizó un análisis periodístico de aproximadamente 500 grandes empresas públicas canadienses, basado en los ingresos, evaluando la proporción de ejecutivos que se identifican como mujeres frente a aquellos que se identifican como hombres en los tres niveles más altos del liderazgo ejecutivo. Los datos resultantes fueron aplicados a una fórmula ponderada que también consideró el desempeño de la empresa, la diversidad y la evolución interanual. En total, 85 empresas obtuvieron el sello Women Lead Here 2026, con un promedio combinado del 56 % de los cargos ejecutivos ocupados por personas que se identifican como mujeres.

La lista Women Lead Here 2026 se publica en la edición de abril de 2026 de la revista Report on Business, distribuida junto con The Globe and Mail el 28 de marzo de 2026, y también está disponible en línea en tgam.ca/WomenLeadHere.

Acerca de The Globe and Mail

The Globe and Mail es la principal empresa de medios informativos de Canadá y lidera el debate nacional e impulsa cambios en políticas públicas a través de un periodismo valiente e independiente desde 1844. Con su cobertura galardonada de negocios, política y asuntos nacionales, el periódico The Globe and Mail llega a más de 6 millones de lectores cada semana a través de formatos impresos y digitales, mientras que la revista Report on Business alcanza a 2.9 millones de lectores en cada edición impresa y digital. Su inversión en ciencia de datos innovadora permite que, a medida que el mundo continúa evolucionando, The Globe también evolucione. The Globe and Mail es propiedad de Woodbridge, el brazo de inversión de la familia Thomson.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una empresa farmacéutica especializada enfocada en adquirir, otorgar licencias y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las filiales latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX bajo el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas para Knight Therapeutics Inc. y sus filiales. Estas declaraciones prospectivas, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos contemplados en las declaraciones prospectivas. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones prospectivas eran razonables en el momento en que se prepararon, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchas de las cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, pueden en última instancia resultar incorrectas. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se discuten en el Informe Anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de Información Anual de Knight Therapeutics Inc. para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, tal como se presenta en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros, excepto según lo requiera la ley.

Contacto para inversores:







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Samira Sakhia

Arvind Utchanah Presidente y Directora Ejecutiva

Director financiero T: 514-484-4483

T: +598-2626-2344 F: 514-481-4116



Correo electrónico: [email protected]

Correo electrónico: [email protected] Página web: www.knighttx.com

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FUENTE Knight Therapeutics Inc.