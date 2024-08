A KRAFTON APRESENTARÁ JOGOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO NA GAMESCOM 2024 E REVELARÁ EXPERIÊNCIAS PRESENCIAIS AOS FÃS

Desbloqueie recompensas e explore a tecnologia de última geração no estande do inZOI

Os fãs podem visitar o estande do inZOI para experimentar a primeira demonstração global do jogo. Após as demonstrações, os participantes receberão um kit de boas-vindas e um crachá de "funcionário" com seu avatar personalizado no jogo. Os visitantes também são incentivados a participar da conversa on-line, com prêmios adicionais disponíveis para aqueles que enviarem sua foto do crachá com uma hashtag nas redes sociais e se juntarem ao canal oficial do inZOI no Discord. Além disso, quizzes diários oferecerão aos fãs a oportunidade de ganhar periféricos patrocinados pela KRAFTON e outros prêmios. O inZOI é a próxima evolução de um jogo de simulação de vida onde o jogador assume o papel de um deus, criando tudo o que deseja para viver sua vida ideal enquanto se envolve em histórias diferentes.

Em uma colaboração inovadora com a Samsung Display, o inZOI apresentará 13 produtos Samsung de última geração dentro do jogo, incluindo as telas Round OLED, Flex S, Flex G, Rollable Flex e Flex Slidable. Esses produtos de última geração da Samsung Display serão exibidos no estande do inZOI.

Explore masmorras cheia de itens com Dark and Darker Mobile

Os fãs de Dark and Darker Mobile (DNDM) podem se aventurar no estande temático da masmorra, onde podem participar da primeira demonstração prática off-line fora da Coreia. Os participantes podem levar para casa chapéus e adesivos temáticos especiais de mago de Dark and Darker Mobile depois de concluir uma pesquisa ou vencer a competição diária de quizzes. Por fim, apresentações de cosplay com várias classes de Dark and Darker Mobile acontecerão no estande todos os dias. O primeiro teste beta global em larga escala para Dark and Darker Mobile será realizado de 1º a 11 de agosto nos EUA, Turquia, Japão e Coreia.

Não perca a emoção de PUBG: HOT DROP Colônia 2024

Na experiência PUBG: BATTLEGROUNDS, os visitantes podem demonstrar suas habilidades na galeria de tiro para ganhar itens exclusivos e verificar seu tempo de jogo no Steam para obter recompensas adicionais no jogo. A comunidade de cosplay também é bem-vinda para participar de eventos diários, com um encontro especial da comunidade PUBG, PUBG: HOT DROP Colônia 2024, completando as festividades em 24 de agosto, onde os fãs podem conhecer os Parceiros OG PUBG, convidados especiais e a equipe de KRAFTON | PUBG: BATTLEGROUNDS pessoalmente.

A KRAFTON convida todos os participantes da gamescom 2024 a participar da celebração de jogos e inovação em seus estandes para uma experiência inesquecível. Para mais detalhes, acesse a página oficial da gamescom 2024 da KRAFTON em https://www.krafton.com/gamescom2024 .

com sede na Coreia do Sul, a KRAFTON, Inc. dedica-se a descobrir e publicar jogos cativantes que oferecem experiências divertidas e únicas. Fundada em 2007, a KRAFTON é o lar de desenvolvedores de renome mundial, que incluem a PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games e Flyway Games. Cada estúdio se esforça para enfrentar continuamente novos desafios e alavancar tecnologias inovadoras. Seu objetivo é conquistar mais fãs, ampliando as plataformas e serviços da KRAFTON.

A KRAFTON é responsável pelas principais propriedades de entretenimento, incluindo PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, Defense Derby e TERA. Com uma equipe apaixonada e motivada em todo o mundo, a KRAFTON é uma empresa de tecnologia avançada que possui recursos de ponta e está decidida a expandir seus horizontes de negócios para abranger entretenimento multimídia e aprendizado profundo. Para mais informações, acesse www.krafton.com.

