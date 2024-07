KRAFTON MOSTRARÁ JUEGOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN EN GAMESCOM 2024 Y REVELARÁ EXPERIENCIAS PRESENCIALES PARA LOS AFICIONADOS

Desbloquee recompensas y explore la tecnología de próxima generación en el stand de inZOI

Los aficionados pueden visitar el stand de inZOI para experimentar la primera demostración a nivel mundial del juego. Después de las demostraciones, los visitantes recibirán un kit de bienvenida y una insignia de "empleado" con su avatar personalizado en el juego. También se anima a los visitantes a unirse a la conversación en línea, con premios adicionales disponibles para aquellos que suban su foto de insignia con un hashtag en SNS y se unan al canal oficial de inZOI en Discord. Además, los concursos diarios ofrecerán a los aficionados la oportunidad de ganar periféricos patrocinados por KRAFTON y otros premios. inZOI es la siguiente evolución de un juego de simulación de vida en el que el jugador asume el papel de un dios, creando todo lo que desea para vivir su vida ideal mientras se involucra en diferentes historias.

En una colaboración innovadora con Samsung Display, inZOI contará con 13 productos Samsung de próxima generación dentro del juego, incluidas las pantallas Round OLED, Flex S, Flex G, Rollable Flex y Flex Slidable. Estos productos de vanguardia de Samsung Display se exhibirán en el stand de inZOI.

Explore una mazmorra repleta de botín con Dark and Darker Mobile

Los aficionados de Dark and Darker Mobile (DNDM) pueden aventurarse al stand temático de la mazmorra, donde pueden participar en la primera demostración práctica sin conexión, fuera de Corea. Los visitantes pueden llevarse a casa sombreros y pegatinas especiales de mago con temática Dark and Darker Mobile después de completar una encuesta o ganar el concurso de cuestionarios diarios. Finalmente, cada día tendrán lugar en el stand espectáculos de cosplay de varios tipos de Dark and Darker Mobile. La primera prueba beta global a gran escala para Dark and Darker Mobile se llevará a cabo del 1.º al 11 de agosto en EE. UU., Turquía, Japón y Corea.

No se pierda la emoción de PUBG: HOT DROP en Colonia 2024

En la experiencia PUBG: BATTLEGROUNDS, los visitantes pueden demostrar sus habilidades en la galería de tiro para ganar mercancía exclusiva y verificar su tiempo de juego en Steam, para obtener recompensas adicionales en el juego. La comunidad de cosplay también está invitada a participar en eventos diarios, con una reunión especial de la comunidad de PUBG, PUBG: HOT DROP en Colonia 2024, que completa las festividades el 24 de agosto, donde los aficionados pueden conocer a los socios de OG PUBG, invitados especiales y el equipo de KRAFTON | PUBG: BATTLEGROUNDS en persona.

KRAFTON invita a todos los visitantes a la gamescom 2024 a unirse a la celebración del juego y la innovación en sus stands, para compartir una experiencia inolvidable. Para más detalles, visite la página web oficial de gamescom 2024 de KRAFTON en https://www.krafton.com/gamescom2024.

Acerca de KRAFTON, Inc.:

Con sede en Corea del Sur, KRAFTON, Inc. se dedica a descubrir y publicar juegos cautivadores que ofrecen experiencias divertidas y únicas. Fundada en 2007, KRAFTON es el hogar de desarrolladores de renombre mundial que incluyen PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games y Flyway Games. Cada estudio se esfuerza por asumir continuamente nuevos desafíos y aprovechar tecnologías innovadoras. Su objetivo es ganar más aficionados ampliando las plataformas y servicios de KRAFTON.

KRAFTON es responsable de las principales propiedades de entretenimiento, incluyendo PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, Defense Derby y TERA. Con un equipo apasionado y motivado en todo el mundo, KRAFTON es una empresa de tecnología avanzada que posee capacidades de clase mundial y está decidida a expandir sus horizontes comerciales para abarcar el entretenimiento multimedia y el aprendizaje profundo. Para más información, visite www.krafton.com.

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2471200/KRAFTON__Front_of_KRAFTON_booth.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2471201/KRAFTON__Overhead_view_of_KRAFTON_booth.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2471026/4834435/KRAFTON__Logo.jpg

