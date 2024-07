KRAFTON PRÉSENTE LES JEUX DE NOUVELLE GÉNÉRATION À GAMESCOM 2024 ET RÉVÈLE DES EXPÉRIENCES POUR LES FANS

Déverrouillez des récompenses et explorez la technologie de nouvelle génération au stand inZOI

Les fans peuvent visiter le stand inZOI pour assister à la première démonstration mondiale du jeu. Après les démonstrations, les participants recevront un kit de bienvenue et un badge « employé » avec leur avatar personnalisé en jeu. Les visiteurs sont également encouragés à rejoindre la conversation en ligne, avec des prix supplémentaires disponibles pour ceux qui téléchargent une photo de leur badge avec un hashtag sur les réseaux sociaux et rejoignent le canal Discord officiel d'inZOI. De plus, des quiz quotidiens offriront aux fans l'opportunité de gagner des périphériques sponsorisés par KRAFTON et d'autres prix. inZOI est la prochaine évolution d'un jeu de simulation de vie où le joueur incarne un dieu, créant tout ce qu'il désire pour vivre sa vie idéale tout en s'engageant dans différentes histoires.

En collaboration révolutionnaire avec Samsung Display, inZOI intégrera 13 produits Samsung de nouvelle génération, dont les écrans Round OLED, Flex S, Flex G, Rollable Flex et Flex Slidable. Ces produits Samsung Display de pointe seront exposés au stand inZOI.

Explorez un donjon rempli de butin avec Dark and Darker Mobile

Les fans de Dark and Darker Mobile (DNDM) peuvent se rendre au stand à thème de donjon où ils pourront participer à la première démonstration hors ligne en dehors de la Corée. Les participants pourront repartir avec des chapeaux de sorcier et des autocollants à thème Dark and Darker Mobileaprès avoir rempli un sondage ou gagné le quiz quotidien. Enfin, des spectacles de cosplay mettant en scène différentes classes de Dark and Darker Mobile auront lieu chaque jour au stand. Le premier test bêta mondial à grande échelle de Dark and Darker Mobile se déroulera du 1er au 11 août aux États-Unis, en Turquie, au Japon et en Corée.

Ne manquez pas l'excitation de PUBG: HOT DROP Cologne 2024

Lors de l'expérience PUBG: BATTLEGROUNDS , les visiteurs pourront démontrer leurs compétences au stand de tir pour gagner des produits exclusifs et vérifier leur temps de jeu sur Steam pour obtenir des récompenses supplémentaires en jeu. La communauté cosplay est également invitée à participer aux événements quotidiens, avec une rencontre spéciale de la communauté PUBG, PUBG: HOT DROP Cologne 2024, qui clôturera les festivités le 24 août, où les fans pourront rencontrer les partenaires OG PUBG, des invités spéciaux et l'équipe KRAFTON | Équipe PUBG: BATTLEGROUNDS en personne.

KRAFTON invite tous les participants de gamescom 2024 à se joindre à la célébration du jeu et de l'innovation à leurs stands pour une expérience inoubliable. Pour plus de détails, veuillez visiter la page officielle de KRAFTON sur gamescom 2024 à l'adresse suivante : https://www.krafton.com/gamescom2024.

À propos de KRAFTON, Inc.:

Basée en Corée du Sud, KRAFTON, Inc. s'engage à découvrir et à publier des jeux captivants offrant des expériences amusantes et uniques. Fondée en 2007, KRAFTON abrite des développeurs de renommée mondiale, dont PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games et Flyway Games. Chaque studio s'efforce continuellement de relever de nouveaux défis et d'utiliser des technologies innovantes. Leur objectif est de gagner plus de fans en élargissant les plateformes et les services de KRAFTON.

KRAFTON est responsable de propriétés de divertissement de premier plan, notamment PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, DefenseDerby et TERA. Avec une équipe passionnée et motivée à travers le monde, KRAFTON est une entreprise technologique avant-gardiste dotée de capacités de classe mondiale et déterminée à étendre ses horizons commerciaux pour englober le divertissement multimédia et l'apprentissage approfondi. Pour plus d'informations, consultez le site www.krafton.com.

