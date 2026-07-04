A LEDVANCE se torna a Parceira Oficial de Iluminação do FC Bayern

MUNIQUE, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O FC Bayern e a LEDVANCE anunciam uma parceria de longo prazo que vai até 2029. A LEDVANCE se tornará Parceira Oficial de Iluminação dos campeões alemães de recordes e trabalhará com o FC Bayern exclusivamente na categoria "tecnologia de iluminação e soluções de iluminação". Ambos estão unidos por ambições e proximidade compartilhadas: eles estão enraizados em Munique, com a sede da LEDVANCE à vista direta da Allianz Arena.

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Rouven Kasper, membro do conselho de marketing e vendas do FC Bayern: "O FC Bayern e a LEDVANCE estão unidos por seu compromisso de mostrar o sucesso sob a luz certa. O esporte de elite é todo sobre emoção, energia e momentos especiais, e na LEDVANCE conquistamos um parceiro forte que, como nosso clube, tem raízes em Munique e se sente em casa em todo o mundo. Esperamos muitos anos de sucesso juntos."

Fredrik Ergert von Gillern, diretor global de marca e comunicação da LEDVANCE: "Não é coincidência que essa parceria tenha sido formada em Munique: nossa sede fica à vista da Allianz Arena. Com o FC Bayern, estamos demonstrando o que a iluminação pode alcançar em termos de desempenho, segurança e atmosfera. Com essa parceria, estamos expandindo ainda mais nossos negócios de projetos internacionais e moldando o futuro dos locais esportivos e além, ao mesmo tempo em que fortalecemos a percepção de nossa marca global e aprimoramos nosso posicionamento."

O FC Bayern já contou com a LEDVANCE para alguns projetos de iluminação, e outros projetos estão sendo implementados atualmente. No centro da parceria estão os valores compartilhados e a colaboração estratégica. Esporte é pura emoção, e a iluminação a torna visível. Essa aspiração comum é inspirar as pessoas, criar experiências especiais e fortalecer ainda mais as posições de ambos os parceiros. Com uma abordagem moderna e um foco global no crescimento, o FC Bayern e a LEDVANCE pretendem combinar seus pontos fortes no futuro.

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FONTE LEDVANCE