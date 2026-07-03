LEDVANCE devient le partenaire officiel du FC Bayern en matière d'éclairage

MUNICH, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le FC Bayern et LEDVANCE annoncent un partenariat à long terme qui s'étendra jusqu'en 2029. LEDVANCE deviendra le partenaire officiel en matière d'éclairage du FC Bayern, champion d'Allemagne en titre, et collaborera avec le club à titre exclusif dans la catégorie des technologies et solutions d'éclairage. Tous deux sont unis par des ambitions communes et par leur proximité : ils sont implantés à Munich et le siège social de LEDVANCE se trouve à deux pas de l'Allianz Arena.

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Rouven Kasper, membre du conseil d'administration du FC Bayern en charge du marketing et des ventes, a déclaré : « Le FC Bayern et LEDVANCE partagent la même volonté de mettre en valeur la réussite sous son meilleur jour. Le sport de haut niveau est synonyme d'émotions, d'énergie et de moments exceptionnels. Avec LEDVANCE, nous avons trouvé un partenaire solide qui, tout comme notre club, a ses racines à Munich tout en étant présent partout dans le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de passer ensemble de nombreuses années couronnées de succès. »

Fredrik Ergert von Gillern, responsable mondial de la marque et de la communication chez LEDVANCE, a affirmé : « Ce n'est pas un hasard si ce partenariat a vu le jour à Munich : notre siège social se trouve à portée de vue de l'Allianz Arena. Avec le FC Bayern, nous montrons tout ce que l'éclairage peut apporter en termes de performances, de sécurité et d'ambiance. Grâce à ce partenariat, nous poursuivons le développement de nos activités internationales dans le domaine des projets et contribuons à façonner l'avenir des infrastructures sportives et au-delà, tout en renforçant la perception de notre marque à l'échelle mondiale et en affinant notre positionnement. »

Le FC Bayern a déjà fait appel à LEDVANCE pour plusieurs projets d'éclairage, et d'autres projets sont actuellement en cours de réalisation. Ce partenariat repose sur des valeurs communes et une collaboration stratégique. Le sport est une émotion à l'état pur, que l'éclairage révèle. Cette ambition commune vise à inspirer les gens, à créer des expériences exceptionnelles et à renforcer davantage la position des deux partenaires. Forts d'une approche moderne et d'une stratégie de croissance à l'échelle mondiale, le FC Bayern et LEDVANCE entendent unir leurs forces à l'avenir.

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