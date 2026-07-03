LEDVANCE se convierte en Socio Oficial de Iluminación del FC Bayern

MUNICH, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El FC Bayern y LEDVANCE anuncian una colaboración estratégica vigente hasta 2029. LEDVANCE se convertirá en Socio Oficial de Iluminación del club récord de Alemania y trabajará con el FC Bayern en exclusiva en la categoría «tecnología y soluciones de iluminación». Ambas entidades comparten ambiciones y también cercanía: tienen sus raíces en Múnich y la sede central de LEDVANCE se encuentra con vistas directas al Allianz Arena.

- Foto está disponible en AP -

Rouven Kasper, director de Marketing y Ventas del FC Bayern: «El FC Bayern y LEDVANCE comparten la ambición de poner el éxito bajo la mejor luz. El deporte de élite representa emoción, energía y momentos únicos, y con LEDVANCE incorporamos a un socio sólido que, al igual que nuestro club, tiene sus raíces en Múnich y, al mismo tiempo, una presencia global. Estamos deseando vivir muchos años de éxitos juntos».

Fredrik Ergert von Gillern, Global Head of Brand & Communication de LEDVANCE: «Que esta alianza nazca en Múnich no es una casualidad: nuestra sede central se encuentra con vistas directas al Allianz Arena. Junto al FC Bayern queremos mostrar todo lo que la luz puede aportar en términos de rendimiento, seguridad y atmósfera. Con esta colaboración seguiremos ampliando nuestro negocio internacional de proyectos y contribuyendo a dar forma al futuro de las instalaciones deportivas y más allá, al tiempo que reforzamos el reconocimiento global de nuestra marca y consolidamos nuestro posicionamiento».

El FC Bayern ya había confiado en LEDVANCE para algunos proyectos de iluminación, y actualmente se implementan otros nuevos. El objetivo común es inspirar, crear experiencias especiales y fortalecer la posición de ambas entidades. Con una orientación moderna y enfoque en el crecimiento internacional, el FC Bayern y LEDVANCE unirán sus fortalezas para afrontar juntos el futuro.

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FUENTE LEDVANCE