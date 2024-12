A lenda do cinema de Hong Kong, Chow Yun Fat, realiza a exposição de fotografia beneficente "Hong Kong‧Morning", no Harbour City, exibindo 30 deslumbrantes fotografias da cidade

HONG KONG, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Chow Yun Fat, o renomado ícone do cinema de Hong Kong, é conhecido não apenas por suas habilidades excepcionais de atuação e presença icônica nas telas, mas também por sua profunda paixão pela fotografia. Desta vez, Chow sai da frente das câmeras e entra nos holofotes como fotógrafo, apresentando uma cativante exposição beneficente intitulada "Hong Kong‧Morning", que reflete seu profundo amor pela cidade. De 18 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, a exposição ocorrerá no Ocean Terminal Main Concourse, no Harbour City.

O veterano ator de Hong Kong Chow Yun Fat na cerimônia de abertura de sua Exposição de Fotografia Beneficente "Hong Kong‧Morning", no Harbour City (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) "Untitled", a peça central da Exposição de Fotografia Beneficente "Hong Kong‧Morning" (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) A exposição apresenta 30 obras fotográficas, capturando a essência da vida matutina de Hong Kong através das lentes de Chow Yun Fat (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

A exposição apresenta 30 obras fotográficas, todas tiradas por Chow sob a luz da manhã da cidade. A peça central, "Untitled", apresenta uma nova perspectiva das encantadoras vistas do Porto de Victoria, revelando a beleza do porto sob uma iluminação deslumbrante através de sua lente. Além disso, a exposição está cuidadosamente dividida em três seções: "Hong", "Kong" e "Morning". Cada seção apresenta um tema distinto — fotografia floral, cenas de rua e uma série única de "Selfies", respectivamente — convidando os visitantes a experimentar seu olhar apurado para os detalhes sutis da vida.

O profundo afeto de Chow por Hong Kong transparece, complementado por seu compromisso com o apoio beneficente. Edições limitadas das obras exibidas estarão disponíveis para venda, e toda a arrecadação, após cobrir os custos essenciais, será doada para instituições de caridade locais.

Durante a cerimônia de abertura, Chow fez uma aparição especial para compartilhar o conceito inspirador e as histórias por trás da exposição. A Harbour City Estates Limited fez com orgulho a compra inaugural de "Untitled" por HK$ 300.000, expressando sincero agradecimento pelo apoio de Chow e incentivando a participação coletiva em iniciativas beneficentes.

