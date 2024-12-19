香港影帝周潤發的「香港‧晨」慈善攝影展正式於海港城揭幕

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海港城置業有限公司

19 12月, 2024, 15:34 CST

以30幅攝影作品透視香港早晨的人文風貌，捕捉城市獨特情懷 

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 香港影帝周潤發發哥從影多年演出不少經典角色因而聞名，但同樣為人所知的更是他多年來對攝影的熱愛。這次，發哥走到鏡頭後，以攝影師的角色出現在公眾面前，帶來「香港‧晨」慈善攝影展，展示他對這座城市的深厚情感。展覽自2024年12月18日至2025年1月2日在香港最大的商場海港城舉行。

「香港‧晨」慈善攝影展會展出30幅發哥在香港清晨拍攝的作品，展覽主要作品《無題》以全新視角呈現維港的迷人景色，透過鏡頭展現了獨特光線下的海港之美。除此之外，展覽還劃分為「香」、「港」、「晨」三個展區，分別涵蓋花卉攝影、街頭拍攝和「自拍」系列。

香港影帝周潤發現身於海港城出席「香港‧晨」慈善攝影展開幕活動
香港影帝周潤發現身於海港城出席「香港‧晨」慈善攝影展開幕活動
「香港‧晨」慈善攝影展主要作品《無題》
「香港‧晨」慈善攝影展主要作品《無題》
攝影展會展出周潤發在香港清晨拍攝的30幅作品
攝影展會展出周潤發在香港清晨拍攝的30幅作品
香港影帝周潤發現身於海港城出席「香港‧晨」慈善攝影展開幕活動 「香港‧晨」慈善攝影展主要作品《無題》 攝影展會展出周潤發在香港清晨拍攝的30幅作品

這次展覽不僅展現發哥對香港的獨特情懷，也承載著他對社會的關愛。展覽作品會印製限定數量作慈善義賣，所得收益在扣除部分成本後，將會捐贈香港慈善機構，為支持公益事務出一分力。

在開幕活動當天，發哥特別抽空到海港城與現場朋友分享展覽背後的概念及故事。海港城置業有限公司更率先以港幣三十萬元購入《無題》，感謝發哥的支持及鼓勵大家一同參與慈善公益。

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