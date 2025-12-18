A LG ajuda a salvar o Natal dos compradores de última hora com displays que guiam e encantam

Na reta final das compras, soluções de sinalização digital da LG, como telas de alto brilho e quiosques interativos, tornam-se aliadas cruciais para varejistas guiarem o fluxo de clientes e impulsionarem vendas.

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Faltam poucos dias para o Natal e a corrida aos shoppings e às ruas de comércio se intensifica. Para os compradores de última hora, a experiência pode ser sinônimo de estresse e confusão. Para os varejistas, representa a última grande oportunidade de encantar clientes e fechar o ano com chave de ouro. Nesse cenário caótico e decisivo, a LG Electronics, por meio de sua divisão de Information Displays, surge como uma parceira estratégica para "salvar o Natal", oferecendo ferramentas que transformam a pressa em uma jornada de compra eficiente e positiva.

ID NATAL

A sinalização digital inteligente deixa de ser um detalhe para se tornar o principal vendedor da loja. Em um ambiente lotado, os displays da LG assumem a função de atrair, informar e direcionar. Com a capacidade de exibir mensagens dinâmicas e adaptáveis, é possível influenciar a decisão de compra e otimizar a jornada do cliente, guiando-o de forma clara e objetiva até os produtos que procura, otimizando o tempo de todos e aliviando a sobrecarga da equipe de vendas.

"Entendemos a pressão que varejistas e consumidores enfrentam nos dias que antecedem o Natal. Nosso papel é fornecer a tecnologia que transforma esse caos potencial em uma experiência fluida e até mágica", comenta Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "Um display de alto brilho na vitrine certa pode capturar a atenção de quem passa apressado. Um quiosque interativo pode ser o mapa do tesouro para o presente perfeito. Estamos oferecendo as ferramentas para que o varejista não perca nenhuma venda e o cliente saia satisfeito."

O portfólio da LG oferece soluções para cada desafio específico desta época. Para atrair o olhar na multidão, as telas da linha Alto Brilho, como a 49XS4P-B, com seus impressionantes 4.000 nits, garantem que a vitrine se destaque mesmo sob a luz intensa, funcionando como um farol para os clientes. Já para guiar e informar dentro da loja, os monitores Standalone, como o versátil 55UM5N-H, podem ser usados para criar um "wayfinding" digital com mapas e setas, enquanto formatos especiais como o ultrawide 37BH7N-H são perfeitos para instalar sobre gôndolas e corredores. A inspiração para a decisão é amplificada por magníficos painéis de Video Wall como o 55VSH7J-H, que criam murais imersivos, e pela tecnologia OLED Transparente (modelo 55EW5P-M), que eleva a experiência ao sobrepor animações a produtos de luxo. Por fim, para agilizar o atendimento, quiosques interativos como o 27KC3K-C permitem que o próprio cliente consulte estoques e finalize a compra, reduzindo filas.

Ao investir em sinalização digital inteligente da LG, o varejista não está apenas decorando sua loja para o Natal. Ele está implementando uma estratégia de vendas dinâmica, capaz de se adaptar em tempo real ao movimento, salvar vendas que estariam perdidas e garantir que até o mais atrasado dos compradores tenha uma experiência de Natal positiva.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

