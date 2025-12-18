Smart TV LG com AI é presente que conecta e cuida de toda a família no Natal

Com recursos de AI, jogos na nuvem e garantia de atualização por 5 anos, Smart TVs LG unem gerações e se tornam o centro da casa conectada

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Escolher o presente de Natal ideal para a família moderna sempre envolve o desafio de encontrar algo que agrade simultaneamente a diferentes gerações, desde a criança conectada até os avós que buscam simplicidade. Para o final de 2025, a LG Electronics redefine o conceito de "Tech Gift" ao posicionar suas Smart TVs não apenas como telas de alta performance, mas como hubs de AI que demonstram na prática como a LG está transformando Inteligência Artificial em Inteligência Afetiva. Graças aos avanços dos processadores Alpha (α) AI e à plataforma webOS 25, presentear a casa com uma TV LG significa oferecer uma experiência personalizada que elimina atritos e aproxima as pessoas na sala de estar.

Smart TV LG com AI é presente que conecta

A grande inovação para este período festivo reside na capacidade da TV de atuar como um membro ativo da família. Diferente de eletrônicos convencionais que exigem comandos complexos, a nova linha LG OLED evo e QNED evo utiliza AI para antecipar necessidades. Recursos como o AI Voice ID reconhecem a voz de quem está segurando o controle, alternando instantaneamente entre o perfil de desenhos das crianças, as séries do casal ou o noticiário dos avós, garantindo que a sugestão de conteúdo seja sempre pertinente ao usuário do momento.

Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil, destaca que a tecnologia deve servir para humanizar a convivência no lar. "O Natal é sobre conexão, e nossa visão de 'Inteligência Afetiva' transforma a TV no catalisador desses momentos. Ao presentear a família com uma LG, não se entrega apenas uma tela de cinema ou um videogame potente, mas um hub que entende a voz da avó, a preferência do gamer e a necessidade de conforto visual das crianças. É um presente durável que evolui com a casa, garantindo que a tecnologia seja uma aliada do bem-estar, e não uma barreira", afirma o executivo.

Para as famílias com jovens entusiastas de videogames, a TV LG se apresenta como uma solução completa que dispensa o custo extra de consoles dedicados. Através da integração nativa com serviços de cloud gaming como o GeForce Now em 4K, basta conectar um controle compatível para ter acesso a milhares de jogos de última geração. Modelos como a LG OLED evo C5 e a linha QNED evo oferecem taxas de atualização de até 144Hz, entregando a fluidez competitiva exigida pela Geração Z, transformando a sala em uma arena de jogos durante as férias.

A inclusão é outro pilar que justifica a TV LG como o presente definitivo. O processador AI atua no recurso AI Voice Remastering, que isola e amplifica os diálogos em relação ao som de fundo. Isso permite que idosos ou pessoas com dificuldades auditivas compreendam filmes de ação com clareza, sem a necessidade de aumentar o volume a níveis que incomodem os outros. Além disso, a calibração de imagem, antes um processo técnico, torna-se intuitiva com o AI Picture Wizard, onde o usuário escolhe suas preferências visuais através de fotos simples, e a AI ajusta as configurações para aquele perfil específico.

Por fim, a LG aborda a longevidade do investimento, um fator crucial na economia familiar. Com o programa webOS Re:New, quem ganha uma TV LG neste Natal tem a garantia de que o sistema operacional será atualizado com novos recursos e designs pelos próximos cinco anos. Somado à capacidade da TV de atuar como painel de controle da casa inteligente (via padrão Matter), o aparelho se consolida como uma infraestrutura de entretenimento perene, pronta para acompanhar o crescimento e as mudanças da família até a próxima década.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

