LG SIGNATURE evolui com IA e redefine o conceito de eletrodomésticos premium na CES 2026

Empresa revela linha SIGNATURE, com recursos de IA expandidos, oferecendo desempenho avançado e design minimalista e refinado

SEOUL, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresenta a próxima evolução de sua marca premium LG SIGNATURE na CES 2026, em Las Vegas (de 6 a 9 de janeiro). Celebrando uma década de inovação, as mais recentes coleções LG SIGNATURE introduzem uma linha de produtos que combinam poderosos recursos de IA e design sofisticado, ao mesmo tempo que preservam a estética atemporal de luxo discreto da marca.

Impulsionada pela AI Core-Tech da LG, a nova linha LG SIGNATURE traz inteligência aprimorada e conveniência integrada ao cotidiano. Com um conjunto de recursos baseados em IA e funções de IA generativa, os eletrodomésticos oferecem experiências personalizadas, projetadas para maximizar o conforto e a praticidade para o usuário.

O destaque da apresentação é a nova geladeira LG SIGNATURE, que materializa a visão da LG para a cozinha inteligente. Equipada com IA conversacional baseada na tecnologia de Modelo de Linguagem Amplo (LLM), a geladeira permite interações em linguagem natural para fornecer sugestões personalizadas¹. Na porta, a nova tela LCD de 6,8 polegadas complementa as tecnologias avançadas de IA da LG, auxiliando na manutenção dos níveis de refrigeração para garantir o frescor ideal dos alimentos. Além disso, o recurso AI Fresh monitora as flutuações de temperatura com base nos padrões de uso e resfria o interior previamente – até duas horas antes de uma prevista abertura de porta.

Para uma praticidade ainda maior, a geladeira LG SIGNATURE Smart InstaView™ otimiza o gerenciamento de alimentos com o ThinQ™ Food, que utiliza uma câmera interna para ajudar a identificar ingredientes, sugerir receitas e oferecer substituições criativas com base nos itens armazenados². Quando a tela não está em uso, é possível exibir imagens elegantes no painel T-OLED InstaView da porta da geladeira, enriquecendo o ambiente e transformando a cozinha em um espaço expressivo e inspirador.

Para aprimorar a experiência culinária, o forno LG SIGNATURE oferece funções como o Gourmet AI, que utiliza uma câmera com IA no interior do forno para identificar mais de 85 pratos e selecionar automaticamente o modo de preparo ideal. Já o recurso AI Browning monitora o pão enquanto assa e envia uma notificação pelo aplicativo ThinQ quando o nível de dourado pré-definido é atingido. As funcionalidades conectadas ao smartphone incluem monitoramento em tempo real, um resumo em time-lapse do preparo e o compartilhamento simplificado nas redes sociais.

A nova linha SIGNATURE permanece fiel à sua identidade de design Minimalista e Refinada – uma estética unificada definida por linhas horizontais elegantes, detalhes icônicos em dourado e um acabamento primoroso. Refletindo a herança de excelência da marca, os produtos mais recentes equilibram um design elegante com capacidade maximizada e desempenho superior impulsionado por IA.

A LG apresentará três novas coleções de design LG SIGNATURE – Seamless, Iconic e Tailored – oferecendo aos consumidores a liberdade de escolher os produtos que melhor se adaptam às suas necessidades e estilo pessoal. Desenvolvidas para atender aos mais altos padrões de desempenho, as coleções incorporam materiais arrojados que criam uma presença marcante no lar. Alinhada a essa abordagem, a LG visa ampliar sua base de clientes premium, fortalecendo estratégias específicas para cada região e acelerando seu crescimento nos mercados de alto padrão globais.

Além disso, a LG SIGNATURE apresentará espaços imersivos em colaboração com a Poliform, marca italiana de móveis de luxo, demonstrando como os eletrodomésticos se harmonizam com interiores sofisticados para entregar soluções premium e cuidadosamente planejadas para o lar.

"A LG SIGNATURE une design, desempenho e experiência em perfeita sintonia, redefinindo o futuro do luxo no lar e estabelecendo um novo padrão para eletrodomésticos premium", disse Baek Seung-tae, presidente da LG Home Appliance Solution Company. "Celebrando seu 10º aniversário, a linha expandida da LG SIGNATURE continua a liderar o mercado global para os consumidores que buscam um estilo de vida mais expressivo e sofisticado."

Os visitantes da CES 2026 poderão conhecer as novidades da nova linha LG SIGNATURE no estande da LG de 6 a 9 de janeiro (#15004, Las Vegas Convention Center).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

