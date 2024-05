A LG LANÇA A CAMPANHA MUNDIAL "OTIMISMO EM SEU FEED" PARA PROMOVER MAIS EQUILÍBRIO AOS FEEDS DAS REDES SOCIAIS

A playlist "Otimismo em seu feed", selecionada por influenciadores globais, permitirá que os usuários interajam com conteúdo otimista e inspirador em seus feeds das redes sociais

SEUL, Coreia do Sul, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) lançou hoje a campanha mundial "Otimismo em seu feed", visando motivar os usuários a tornarem suas interações nas redes sociais mais otimistas, por meio do engajamento com conteúdo positivo e inspirador.

A LG lançou sua campanha mundial para trazer mais otimismo às experiências nas redes sociais A LG lançou sua campanha mundial para trazer mais otimismo às experiências nas redes sociais

"Como uma marca focada no cliente, a LG é uma defensora apaixonada do otimismo. Nosso objetivo é gerar mudanças positivas na vida das pessoas por meio de ações conscientes e construtivas, sejam elas on-line ou no mundo real", disse Kim Hyo-eun, vice-presidente e chefe da Divisão de Gestão de Marca da LG. "Na era da IA, a LG permanece comprometida com nossa promessa inabalável de que "A Vida é Boa". Continuaremos a enriquecer a vida de nossos clientes com uma abordagem centrada no ser humano, promovendo a esperança de um futuro melhor."

Uma nova pesquisa mundial encomendada pela LG descobriu que as redes sociais são tanto uma fonte de ansiedade, quanto de busca por entretenimento, onde as pessoas mantêm contato com amigos e familiares e se informam sobre notícias e eventos atuais. De acordo com a pesquisa, quase metade dos entrevistados (45%) relatou que seus feeds de redes sociais têm uma quantidade igual ou superior de conteúdos negativos em relação à de conteúdos positivos. Um em cada quatro entrevistados (28%) afirmou que os conteúdos negativos em seus feeds de redes sociais aumentaram sua ansiedade e um em cada cinco (20%) disse que os deixaram infelizes. Outros estudos também sugerem que os algoritmos muitas vezes promovem conversas negativas e de nicho.

A pesquisa mundial buscou entender os gatilhos que afetam o funcionamento dos algoritmos e como aumentar o conteúdo positivo em seu feed. O resultado é a playlist original "Otimismo em seu feed", quando você interage com ela, mais conteúdo otimista chegará ao seu feed.* A "Otimismo em seu feed" faz parte da campanha mundial da LG, A Vida é Boa, lançada no ano passado para inspirar e incentivar as pessoas a encararem a vida com mais otimismo.

Criada em colaboração com influenciadores mundiais conhecidos por suas tendências otimistas, incluindo Tina Choi, Victoria Browne, Josh Harmon e outros, a playlist "Otimismo em seu feed" inclui mais de 20 vídeos curtos, desde conteúdo motivacional ao de bem-estar.

Além disso, a LG está consultando especialistas em redes sociais, incluindo a professora Casey Fiesler, cientista de informação e especialista em ética tecnológica, com PhD em Computação Centrada no Ser Humano. Fiesler pesquisa e leciona nas áreas de ética tecnológica, política de internet e comunidades on-line, e publicou artigos sobre moderação de conteúdo de redes sociais e sistemas de recomendação, entre outros. Como criadora de conteúdo, ela se dedica também a instruir o público sobre esses assuntos.

As redes sociais se tornaram parte integrante de nossas vidas, e os algoritmos desempenham um papel significativo no conteúdo que vemos nesses espaços. A playlist e a campanha mundial da LG oferecem aos usuários a oportunidade de ver postagens mais positivas e edificantes. Ao sermos mais conscientes sobre o que escolhemos para interagir, podemos trazer mais otimismo, equilíbrio e felicidade para nossas vidas.

De acordo com Fiesler, "os algoritmos de recomendação determinam o que vemos nas redes sociais, prevendo com quais conteúdos é provável que iremos interagir. Portanto, esses algoritmos podem nos levar a nichos cada vez mais específicos – para o bem e para o mal. Pesquisas indicam que, sem a devida supervisão, os usuários podem rapidamente se perder em espirais de conteúdo negativo e se deparar com materiais prejudiciais. Uma de nossas primeiras linhas de defesa precisa ser melhorar nossa alfabetização digital e prestar mais atenção em como os algoritmos influenciam nossas experiências on-line. A boa notícia é que temos algum controle sobre a entrada dessas previsões algorítmicas; se optarmos por interagir com conteúdo otimista, há uma boa possibilidade de vermos mais desse conteúdo."

Victoria Browne, influenciadora mundial e palestrante do TEDx Talk, disse: "Os algoritmos em nosso canal social podem ter um grande impacto no conteúdo que vemos on-line, o que afeta nossa saúde mental. É por isso que adoro a "Otimismo em seu feed" e espero que as pessoas usem essa playlist como base para reeducar o algoritmo delas e incentivar a positividade em todos os aspectos de suas vidas. Grande parte do estigma e da dificuldade de lidar com a saúde mental reside no fato dela ser invisível. Com essa campanha, estamos afirmando que você deve procurar seus amigos, e que podemos ajudar uns aos outros. Nosso algoritmo deve recomendar conteúdo que nos faça sentir mais conectados às pessoas, não menos."

A playlist "Otimismo em seu feed" pode ser acessada no canal mundial da LG no TikTok (@lge_lifesgood) e no canal mundial do YouTube (@ LGGlobal), e posteriormente expandirá para várias plataformas de redes sociais, através de colaborações com influenciadores em todo o mundo. Mais informações podem ser consultadas na página da campanha em www.lg.com/lifesgood.

*De acordo com uma pesquisa mundial realizada pela Dynata em nome da LG em 2024.

Metodologia da Pesquisa

Cronograma: trabalho de campo realizado de 26 de abril a 2 de maio de 2024

Países: EUA, México, Brasil, Alemanha, França, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Vietnã, Coreia do Sul, Índia, Austrália

Idade: pessoas entre 22 e 65 anos e usuários semanais do TikTok ou Instagram

Amostra: 400 entrevistados nos EUA e 200 nos demais mercados

Método: pesquisa quantitativa on-line pelo painel proprietário da Dynata

Sobre a LG Electronics, Inc.

A LG Electronics é reconhecida mundialmente por sua inovação em tecnologia e eletrônicos de consumo, está presente em quase todos os países e tem uma equipe internacional de mais de 74.000 colaboradores. As quatro empresas da LG — Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions — somaram uma receita mundial de mais de 84 trilhões KRW em 2023. A LG é fabricante líder de produtos de consumo e comerciais, incluindo TVs, eletrodomésticos, soluções de climatização, monitores, componentes e soluções automotivos, e suas marcas premium LG SIGNATURE e a inteligente LG ThinQ são reconhecidas mundialmente. Acesse www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2424629/LG_Electronics_Lifes_Good_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2424630/LG_Electronics_Lifes_Good_2.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2424631/LG_Electronics_Logo.jpg

FONTE LG Electronics