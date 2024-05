LG LANCE LA CAMPAGNE MONDIALE « OPTIMISM YOUR FEED » POUR CONTRIBUER À ÉQUILIBRER LES FLUX DES MÉDIAS

La liste de lecture « Optimism your feed » dressée par des influenceurs mondiaux permettra aux utilisateurs d'interagir avec du contenu optimiste et inspirant sur leurs fils de médias sociaux

SÉOUL, Corée du Sud, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) a lancé aujourd'hui une campagne mondiale intitulée « Optimism your feed », qui vise à aider les utilisateurs à apporter plus d'optimisme à leur expérience des médias sociaux en les invitant à interagir de manière proactive avec du contenu positif et inspirant sur leurs fils d'actualité.

« En tant que marque centrée sur le client, LG est un fervent promoteur de l'optimisme. Notre objectif est de créer des changements positifs dans la vie des gens en menant intentionnellement des activités positives en ligne et dans le monde réel », a déclaré Kim Hyo-eun, vice-président et responsable de la division de gestion de la marque de LG. « À l'ère de l'IA, LG reste fidèle à sa promesse inébranlable baptisée « Life's Good » (la vie est belle). Nous continuerons d'améliorer la vie de nos clients grâce à une approche centrée sur l'humain, en encourageant l'espoir d'un avenir meilleur. »

Une nouvelle enquête mondiale commandée par LG a révélé que les réseaux sociaux sont à la fois une source d'anxiété et des plateformes vers lesquelles les gens se tournent pour se divertir, rester en contact avec leurs amis et leur famille, et se tenir au courant des nouvelles et de l'actualité. Selon l'enquête, près de la moitié des personnes interrogées (45 %) déclarent que leurs fils d'actualité sur les médias sociaux sont constitués d'une quantité égale ou supérieure de contenu négatif par rapport au contenu positif. Une personne interrogée sur quatre (28 %) affirme que le contenu négatif de son fil d'actualité sur les médias sociaux a augmenté son anxiété et une sur cinq (20 %) qu'il l'a rendue malheureuse. D'autres études suggèrent également que les algorithmes favorisent souvent les conversations négatives et de niche.

L'objectif de cette enquête mondiale était de comprendre les facteurs qui influent sur le fonctionnement des algorithmes et la façon d'augmenter le contenu positif des flux d'actualité. Le résultat en est que l'interaction avec la liste de lecture « Optimism your feed » au contenu original, permet d'apporter un contenu plus optimiste dans votre fil.* « Optimism your feed » fait partie de la campagne mondiale Life's Good de LG lancée l'année dernière pour inspirer les gens et les encourager à aborder la vie avec une attitude optimiste.

Créée en collaboration avec des influenceurs mondiaux de renom pour leurs influences optimistes, notamment Tina Choi , Victoria Browne , Josh Harmon et d'autres, la liste de lecture « Optimisme your feed » comprend plus de 20 vidéos de courte durée au contenu allant de la motivation à la bonne humeur.

En outre, LG consulte des experts en médias sociaux, notamment le professeur Casey Fiesler , spécialiste des sciences de l'information et éthicien des technologies, titulaire d'un doctorat en informatique centrée sur l'être humain. Fiesler mène des recherches et dispense des cours dans les domaines de l'éthique technologique, de la politique de l'internet et des communautés en ligne. Elle a publié des articles sur des sujets tels que la modération du contenu des médias sociaux et les systèmes de recommandation. En tant que créatrice de contenu, elle éduque également le public sur ces sujets.

« Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos vies, et les algorithmes jouent un rôle important dans le contenu que nous retrouvons dans ces espaces. La liste de lecture et la campagne mondiales de LG donnent aux utilisateurs la possibilité de voir des messages plus positifs et encourageants. En prenant conscience des contenus que nous choisissons de diffuser, nous pouvons apporter plus d'optimisme, d'équilibre et de bonheur dans nos vies.

Selon Fiesler, « les algorithmes de recommandation déterminent ce que nous voyons sur les médias sociaux en prédisant le contenu avec lequel nous sommes susceptibles d'interagir. Ces algorithmes peuvent donc nous orienter vers des niches de plus en plus spécifiques - pour le meilleur et pour le pire. Les recherches ont montré que si l'on ne fait pas attention, les utilisateurs peuvent s'enfoncer dans des trous de lapin négatifs et tomber rapidement sur des contenus nuisibles. L'une de nos premières lignes de défense doit être d'améliorer notre culture numérique et de prêter plus d'attention à la manière dont les algorithmes influencent nos expériences en ligne. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un certain contrôle sur les données utilisées pour ces prédictions algorithmiques ; si nous choisissons de nous intéresser à des contenus optimistes, il y a de fortes chances pour que nous en voyions davantage. »

Victoria Browne, influenceuse mondiale et conférencière TEDx Talk, a déclaré : « Les algorithmes de nos réseaux sociaux peuvent avoir un impact important sur le contenu que nous voyons en ligne, ce qui a un impact sur notre santé mentale. C'est pourquoi je suis passionnée par la campagne « Optimism your feed », et j'espère que les gens utiliseront cette liste de lecture comme base pour modifier leur algorithme et encourager l'optimisme dans tous les aspects de leur vie. La stigmatisation et les difficultés liées à la santé mentale sont si nombreuses qu'elles soont invisibles. Avec cette campagne, nous disons que vous devriez tendre la main à vos amis et que nous pouvons nous aider les uns les autres. Notre algorithme devrait recommander du contenu qui nous permet de nous sentir plus connectés aux gens, et non moins connectés. »

La liste de lecture « Optimism your feed » est disponible sur la chaîne TikTok mondiale de LG (@lge_lifesgood) et sur sa chaîne mondiale YouTube (@LGGlobal) . Elle sera ensuite diffusée sur diverses plateformes de médias sociaux grâce à des collaborations avec des influenceurs du monde entier. Vous trouverez plus de détails sur la page de la campagne sur www.lg.com/lifesgood .

*Selon une enquête mondiale menée par Dynata pour le compte de LG en 2024.

Méthodologie de l'enquête

Calendrier : le travail sur le terrain s'est déroulé du 26 avril au 2 mai 2024.

Pays : États-Unis, Mexique, Brésil, Allemagne, France, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Vietnam, Corée du Sud, Inde, Australie

Âge : personnes âgées de 22 à 65 ans et utilisateurs hebdomadaires de TikTok ou d'Instagram

Taille de l'échantillon : 400 personnes interrogées aux États-Unis, 200 dans le reste des marchés

Méthode : Enquête quantitative par questionnaire en ligne via le panel exclusif de Dynata

