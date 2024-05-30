LG 推出全球宣傳活動「OPTIMISM YOUR FEED」，協助讓社交媒體動態更平衡

由 LG 委託的一項全球新調查發現，社交媒體既是焦慮的來源，也是人們尋求娛樂、與朋友和家人保持聯絡，並隨時了解新聞和最新事件的地方。根據調查，近一半的受訪者 (45%) 表示，他們的社交媒體動態包含的負面內容量，大於或等如正面內容。四分之一的受訪者 (28%) 表示社交媒體動態中的負面內容增加了他們的焦慮，而五分之一 (20%) 表示這些負面內容使他們感到不愉快。其他研究還表明，演算法通常會推廣負面內容和利基對話。

開展全球調查，旨在了解影響演算法運作方式的觸發點，以及如何增加動態消息中的正面內容。調查後發現，當與「Optimism your feed」的原創內容播放清單互動時，會吸引更多樂觀的內容進入您的動態消息中。*「Optimism your feed」是 LG 去年推出的全球Life's Good 活動的一部分，旨在激發和鼓勵人們以樂觀的態度來面對生活。

「Optimism your feed」播放清單由以其樂觀影響力而聞名的全球影響者（包括Tina Choi、Victoria Browne、Josh Harmon等）合作創建，當中包括 20 多部短片，有激勵人心和令人愉悅的各項內容。

此外，LG 還向社交媒體專家諮詢，包括資訊科學家和技術倫理學家 Casey Fiesler 教授，其擁有人機互動的博士學位。Fiesler 研究和教授技術倫理、互聯網政策和線上社區等領域的知識，並就社交媒體內容審核和推薦系統等主題發表了文章。作為內容創作者，她也為公眾提供這些主題方面的教育。

社交媒體已成為我們生活中不可或缺的一部分，演算法對我們在社交媒體上看到的內容發揮著重要作用。LG 的全球播放清單和活動為用戶提供了更多機會，讓其能夠看到正面和令人振奮的帖子。透過更加有意識地選擇我們接觸的事物，我們可以使生活變得更樂觀、平衡和幸福。

根據 Fiesler 所述：「推薦演算法透過預測我們可能會與哪些內容互動，來決定我們在社交媒體上看到的內容。因此，這些演算法可能會將我們引向越來越特定的利基市場 —— 有好也有壞。研究表明，如果不進行審查，用戶可以很快地進入負面兔子洞，並遇到有害的內容。我們的首要防禦線之一，是需要提高我們的數碼素養，並更加關注演算法如何影響我們的網上體驗。好消息是，我們確實可以控制這些演算法預測的輸入；如果我們選擇接觸樂觀的內容，我們很可能會看到更多。」

全球影響者兼 TEDx Talk 演講者 Victoria Browne 表示：「我們社交渠道上的演算法可能會對我們在網上看到的內容產生巨大影響，這會影響我們的心理健康。這就是為什麼我對「Optimism your feed」充滿熱情，我希望人們能夠利用這個播放清單重新培訓他們的演算法，並鼓勵他們在生活的各個方面更加積極。在解決心理健康問題的時候，大部分的污名化和困難是看不見的。我們想透過這個活動表達的是，您應該與朋友接觸，而我們可以互相幫助。我們的演算法，應該推薦一些使我們感到與人更加有聯繫的內容，而不是更少。」

LG 的全球 TikTok 頻道(@lge_lifesgood) 和全球 YouTube 頻道 (@LGGlobal) 上可以找到「Optimism your feed」播放清單，之後將會透過與世界各地有影響力的人合作，傳播到各種社交媒體平台上。更多詳細資訊可在www.lg.com/lifesgood 的活動頁面上找到。

* 根據 Dynata 在 2024 年代表 LG 進行的全球調查。

調查方法

時間：2024 年 4 月 26 日至 5 月 2 日進行的實地研究

國家：美國、墨西哥、巴西、德國、法國、阿聯酋、沙地阿拉伯、越南、韓國、印度、澳洲

年齡：介乎 22 至 65 歲的人，以及每週使用 TikTok 或 Instagram 的用戶

樣本大小：400 名受訪者來自美國，其他市場的 200 名受訪者

方法：透過 Dynata 專屬小組進行量化的網上問卷調查

關於 LG Electronics, Inc.

LG Electronics 是科技和消費者電子產品領域的全球創新者，幾乎在每個國家都擁有業務，全球員工多達 74,000 人。LG 的四家公司 — 家電和空氣解決方案、家庭娛樂、汽車零件解決方案及商業解決方案 —— 於 2023 年合併，全球營收超過 84 萬億韓元。LG 是一家領先的消費者及商業產品製造商，產品包括電視、家用電器、空氣解決方案、顯示器、汽車零件和解決方案，其優質的 LG SIGNATURE 和智能 LG ThinQ 都是世界聞名的品牌。瀏覽 www.LGnewsroom.com 以了解最新消息。

SOURCE LG Electronics