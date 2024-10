A Mérieux NutriSciences assina acordo para adquirir o negócio mundial de testes de alimentos da Bureau Veritas

A transação criará um negócio com US$ 1 bilhão em receita, reforçando significativamente a posição da Mérieux NutriSciences como líder global em testes, inspeção e certificação de alimentos (TIC).

bilhão em receita, reforçando significativamente a posição da Mérieux NutriSciences como líder global em testes, inspeção e certificação de alimentos (TIC). Isso expande a atuação da Mérieux NutriSciences, dobrando sua presença na Ásia-Pacífico e no Canadá e fornecendo acesso a novas regiões com considerável potencial de crescimento.

CHICAGO, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Mérieux NutriSciences, líder mundial em segurança, qualidade e sustentabilidade de alimentos, anunciou hoje a celebração de um acordo para adquirir o negócio de testes de alimentos da Bureau Veritas por um valor empresarial de 360 milhões de euros. Esta aquisição estratégica, apoiada pela sua empresa principal, o Institut Mérieux, reforça o compromisso da Mérieux NutriSciences em promover sistemas alimentares mais seguros, saudáveis e sustentáveis em escala global.

O escopo deste acordo abrange as atividades de testes laboratoriais de alimentos da Bureau Veritas - análise microbiológica e química e testes moleculares. A empresa atende clientes do setor de alimentos por meio de uma rede de 34 laboratórios e 1.900 funcionários técnicos em 15 países nas Américas, África e Ásia-Pacífico. Além disso, a Mérieux NutriSciences tem conversas avançadas com a AsureQuality, o provedor de garantia de alimentos da Nova Zelândia, para continuar as joint ventures que existem atualmente entre a Bureau Veritas e a AsureQuality na Austrália e no Sudeste Asiático.

Com base na atual presença mundial da Mérieux NutriSciences e na reputação de fornecer soluções de alto valor e baseadas na ciência para seus clientes, esta aquisição aumentará sua presença global, estendendo suas operações para 32 países e dobrando sua presença no Canadá e na região da Ásia-Pacífico.

A Mérieux NutriSciences é líder no mercado global de TIC de alimentos de cerca de US$ 15 bilhões, que vem apresentando um crescimento constante de cerca de 5% ao ano, em grande parte impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por segurança e qualidade alimentar, maior rigor nas regulamentações, sustentabilidade e rastreabilidade da cadeia de suprimentos de alimentos e inovação em tecnologia alimentar. Com uma rede colaborativa de quase 140 laboratórios e mais de 10.000 funcionários, a empresa estará ainda melhor posicionada para atender às necessidades dinâmicas deste setor em crescimento por meio de seus serviços abrangentes, incluindo testes, auditoria, consultoria, pesquisa, pegada ambiental, treinamento e soluções digitais.

"A aquisição do negócio de testes de alimentos da Bureau Veritas é um marco fundamental para a Mérieux NutriSciences. Isso aumentará significativamente nossa capacidade de atender nossos clientes e, consequentemente, aumentará nossa contribuição para a segurança, qualidade e sustentabilidade dos sistemas alimentares globais. Após o fechamento da transação, juntamente com os 1.900 futuros colegas da Bureau Veritas que se juntarão a nós, seremos ainda mais fortes no cumprimento do nosso propósito: "Alimentação melhor. Saúde melhor. Mundo melhor.", disse Nicolas Cartier, CEO da Mérieux NutriSciences.

"Temos o prazer de fazer parceria com a Mérieux NutriSciences, líder em testes de alimentos, cuja presença global e experiência comprovada são perfeitas para o nosso negócio de alimentos e permitiriam que ele prosperasse e contribuísse para tornar os sistemas alimentares mais seguros, saudáveis e sustentáveis." acrescentou Hinda Gharbi, CEO da Bureau Veritas.

Espera-se que a transação seja concluída até o final do quarto trimestre de 2024, uma vez que as condições habituais de fechamento tenham sido atendidas, incluindo autorização regulatória em certas localidades.

