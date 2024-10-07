Mérieux NutriSciences簽署協議收購Bureau Veritas的全球食品測試業務

基於Mérieux NutriSciences現有的全球業務覆蓋和提供高價值、科學根據解決方案的良好聲譽，此次收購將增強其全球足跡，將業務擴展至32個國家，並在加拿大和亞太地區的市場份額翻倍。

Mérieux NutriSciences是約150億美元的全球食品TIC市場的領導者，該市場正以每年約5%的穩定增長，這主要受消費者對食品安全和質量日益增長的需求、法規日益嚴格、食品供應鏈的可持續性和可追溯性以及食品技術創新等因素驅動。擁有近140個實驗室和超過10,000名員工的協作網絡，該公司將能夠更好地滿足這一不斷增長行業的需求，透過其全面的服務，包括測試、審核、諮詢、研究、環境足跡評估、培訓和數碼解決方案。

「收購Bureau Veritas的食品測試業務對於Mérieux NutriSciences來說是一個關鍵的里程碑。這將顯著增強我們服務客戶的能力，並最終提高我們對全球食品系統安全、質量和可持續性的貢獻。交易完成後，與從Bureau Veritas加入的1,900名未來同事一起，我們在實現我們的使命方面將變得更加強大：『更好的食品。更好的健康。更好的世界』，」Mérieux NutriSciences行政總裁Nicolas Cartier說道。

「我們很高興能與Mérieux NutriSciences合作，這是一家食品測試領域的領導者，其全球業務覆蓋和成熟的專業技術與我們的食品業務完美契合，將使我們的業務蓬勃發展，並有助於讓食品系統變得更加安全、健康和可持續。」Bureau Veritas行政總裁Hinda Gharbi補充道。

此次交易預計將在2024年第四季度結束前完成，前提是滿足慣常的成交條件，包括某些地區的監管批准。

關於Mérieux NutriSciences：

在Mérieux NutriSciences，我們利用超過50年的科學和創業專業知識來滿足食品行業的需求。當今的全球挑戰改變了食品的生產、銷售和消費方式，這就是為什麼我們知道客戶需要的不僅僅是可靠的分析結果；他們需要實用且創新的解決方案，以促進食品系統的安全性、健康性和可持續性。我們在全球擁有超過100個認證實驗室和超過8,000名敬業員工。我們堅信，只有團結起來，我們才能為地球創造解決方案：更好的食物。更好的健康。更好的世界。www.merieuxnutrisciences.com

SOURCE Mérieux NutriSciences