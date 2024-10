Mérieux NutriSciences signe un accord en vue de l'acquisition des activités mondiales d'analyses alimentaires de Bureau Veritas

Grâce à cette transaction, l'entreprise atteindra un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars, consolidant fortement la position de Mérieux NutriSciences en tant que leader mondial des services d'analyses, d'inspection et de certification (TIC) dans le secteur alimentaire.

Elle élargira la couverture géographique de Mérieux NutriSciences, en doublant sa présence en Asie-Pacifique et au Canada , et en lui donnant accès à de nouvelles régions à fort potentiel de croissance.

CHICAGO, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Mérieux NutriSciences, leader mondial de la qualité, sécurité et durabilité des aliments, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition des activités d'analyses alimentaires de Bureau Veritas pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros. Cette acquisition stratégique, soutenue par sa société mère, l'Institut Mérieux, vient réaffirmer l'engagement de Mérieux NutriSciences à promouvoir des systèmes alimentaires plus sûrs, plus sains et plus durables à l'échelle mondiale.

Mérieux NutriSciences Announces Worldwide Acquisition

L'accord porte sur les activités d'analyses alimentaires en laboratoire de Bureau Veritas - analyses microbiologiques et chimiques, et tests moléculaires. Ces activités répondent aux besoins des clients du secteur agroalimentaire grâce à un réseau de 34 laboratoires et de 1900 collaborateurs répartis dans 15 pays des Amériques, d'Afrique et d'Asie-Pacifique. De plus, Mérieux NutriSciences est en discussion avancée avec AsureQuality, acteur reconnu de la sécurité alimentaire basé en Nouvelle-Zélande, pour poursuivre les joint-ventures actuellement existantes entre Bureau Veritas et AsureQuality en Australie et en Asie du Sud-Est.

En s'appuyant sur la présence mondiale de Mérieux NutriSciences et sa réputation pour fournir des solutions scientifiques à forte valeur ajoutée, cette acquisition viendra renforcer sa couverture mondiale, en étendant ses activités à 32 pays et en doublant sa présence au Canada et dans la région Asie-Pacifique.

Mérieux NutriSciences est l'un des leaders mondiaux sur le marché des analyses, de l'inspection et de la certification alimentaires, un marché estimé à environ 15 milliards de dollars US, avec une croissance annuelle régulière de 5 %. Cette dynamique est principalement portée par l'exigence croissante des consommateurs en matière de sécurité et de qualité des aliments, le renforcement des réglementations, l'importance grandissante accordée à la durabilité et à la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que par l'innovation technologique. Avec un réseau de près de 140 laboratoires et plus de 10 000 collaborateurs, l'entreprise sera encore mieux positionnée pour répondre aux besoins évolutifs de ce secteur en pleine croissance grâce à sa gamme complète de solutions, notamment en matière d'analyses, d'audits, de conseil, de recherche, d'empreinte environnementale, de formation et de solutions digitales..

« L'acquisition des activités d'analyses alimentaires de Bureau Veritas marque une étape décisive pour Mérieux NutriSciences. Elle va nous permettre d'améliorer considérablement notre capacité à servir nos clients et, en définitive, notre contribution à la sécurité, à la qualité et à la durabilité des systèmes alimentaires mondiaux. Après la clôture de la transaction, avec les 1 900 futurs collègues de Bureau Veritas qui nous rejoindront, nous serons encore plus forts pour remplir notre mission : « Une meilleure alimentation. Une meilleure santé. Un monde meilleur. », a déclaré Nicolas Cartier, PDG de Mérieux NutriSciences.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mérieux NutriSciences, leader dans le domaine des analyses alimentaires, dont l'implantation mondiale et l'expertise reconnue correspondent parfaitement à notre activité dans le secteur alimentaire et lui permettront de prospérer et de contribuer à rendre les systèmes alimentaires plus sûrs, plus sains et plus durables », a ajouté Hinda Gharbi, PDG de Bureau Veritas.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions usuelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires dans certaines régions.

À propos de Mérieux NutriSciences : Chez Mérieux NutriSciences, nous nous appuyons sur plus de 50 ans d'expertise scientifique et entrepreneuriale pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire. Les défis mondiaux d'aujourd'hui transforment la façon dont les aliments sont produits, commercialisés et consommés. C'est pourquoi nous savons que nos clients ont besoin, en complément de résultats analytiques fiables, de solutions pratiques et innovantes qui contribueront à rendre les systèmes alimentaires plus sûrs, plus sains et plus durables. Présents dans le monde entier, nous sommes plus de 100 laboratoires accrédités et une équipe de plus de 8 000 salariés dévoués. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons créer des solutions pour offrir à notre planète : UNE MEILLEURE ALIMENTATION. UNE MEILLEURE SANTÉ. UN MONDE MEILLEUR. www.merieuxnutrisciences.com

Vidéo: https://mma.prnewswire.com/media/2523699/Merieux_NutriSciences.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2522946/4950063/Merieux_NutriSciences_Logo.jpg