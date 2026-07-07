ZURIQUE, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- New7Wonders tem o orgulho de anunciar que o Dia das 7 Maravilhas está sendo oficialmente homenageado no Vietnã pela primeira vez, um marco significativo na jornada contínua do país como lar de uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, a Baía de Ha Long.

A New7Wonders homenageia o Dia Oficial das 7 Maravilhas deste ano no Vietnã

Esta iniciativa está ocorrendo em dois locais emblemáticos: Ha Long Bay, reconhecida internacionalmente como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, e Ha Noi, e está sendo apoiada pelo Vingroup, a principal empresa privada do Vietnã, e pela VTV, a emissora de televisão nacional do país, garantindo engajamento e cobertura em todo o país.

Como peça central da homenagem, foi revelada uma ilustração representando um numeral gigante 7 formado pelos barcos tradicionais da Baía de Ha Long. A imagem é um conceito visual criativo que celebra a conexão duradoura entre o povo vietnamita, o mundo e esta Nova 7 Maravilha da Natureza.

Em representação da New7Wonders, o Diretor Jean-Paul de la Fuente está a participar em Ha Noi e Ha Long Bay, reforçando a relação de longa data da organização com o Vietname e o seu compromisso em promover o impacto global positivo das maravilhas do mundo.

"O Dia das 7 Maravilhas é um dia para se perguntar, uma oportunidade para as pessoas de todo o mundo celebrarem os lugares que unem a humanidade por meio de sua beleza, história, cultura e inspiração", disse Bernard Weber, fundador da New7Wonders. "O reconhecimento de uma maravilha não é simplesmente uma honra - é um convite para celebrá-la e garantir que as gerações futuras possam se beneficiar de seu valor extraordinário."

Jean-Paul de la Fuente, diretor da New7Wonders, acrescentou: "Em todo o mundo, vimos como o Efeito Maravilha inspira comunidades, fortalece a identidade nacional e cria oportunidades socioeconômicas sustentáveis. O Ha Long Bay é um exemplo poderoso de como o reconhecimento global pode se traduzir em benefícios duradouros para a população local enquanto mostra o Vietnã para o mundo. Estamos honrados em celebrar este Dia Oficial das 7 Maravilhas junto com nossos parceiros e com o povo vietnamita."

O Dia das 7 Maravilhas é uma celebração global anual lançada em 2017, que acontece todos os anos no dia 7 de julho e é dedicada a reconhecer as maravilhas extraordinárias do mundo, ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas de todos os lugares a redescobrir o valor de seu patrimônio natural e cultural compartilhado.

A New7Wonders é o movimento e marca global por trás das campanhas mundiais que selecionaram as Novas 7 Maravilhas do Mundo, as Novas 7 Maravilhas da Natureza e outras campanhas nacionais e temáticas, incluindo as mais recentes 7 Maravilhas das Cidades do Futuro. Através da participação de centenas de milhões de pessoas, a New7Wonders trabalha para demonstrar como o reconhecimento global pode gerar valor social, cultural e econômico tangível para nações e comunidades.

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FONTE New7Wonders