ZÚRICH, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- New7Wonders se enorgullece en anunciar que el Día de las 7 Maravillas se honra oficialmente en Vietnam por primera vez, marcando un hito importante en el viaje continuo del país como hogar de una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, la Bahía de Ha Long.

New7Wonders rinde homenaje al Día Oficial de las 7 Maravillas de este año en Vietnam

Esta iniciativa se lleva a cabo en dos lugares emblemáticos: la bahía de Ha Long, reconocida internacionalmente como una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, y Ha Noi, y cuenta con el apoyo de Vingroup, la principal empresa privada de Vietnam, y VTV, la emisora de televisión nacional del país, lo que garantiza la participación y la cobertura a nivel nacional.

Como pieza central del homenaje, se ha presentado una ilustración que representa un número gigante 7 formado por los barcos tradicionales de la bahía de Ha Long. La imagen es un concepto visual creativo que celebra la conexión duradera entre el pueblo vietnamita, el mundo y esta nueva maravilla de la naturaleza.

En representación de New7Wonders, el director Jean-Paul de la Fuente participa en Ha Noi y Ha Long Bay, lo que refuerza la relación de larga data de la organización con Vietnam y su compromiso de promover el impacto global positivo de las maravillas del mundo.

"El Día de las 7 Maravillas es un día para maravillarse, una oportunidad para que personas de todo el mundo celebren los lugares que unen a la humanidad a través de su belleza, historia, cultura e inspiración", dijo Bernard Weber, fundador de New7Wonders. "El reconocimiento de una maravilla no es simplemente un honor, es una invitación a celebrarla y garantizar que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose de su extraordinario valor".

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders, agregó: "En todo el mundo hemos visto cómo el Efecto Maravilla inspira a las comunidades, fortalece la identidad nacional y crea oportunidades socioeconómicas sostenibles. La bahía de Ha Long es un poderoso ejemplo de cómo el reconocimiento mundial puede traducirse en beneficios duraderos para la población local y, al mismo tiempo, mostrar Vietnam al mundo. Nos sentimos honrados de celebrar este Día oficial de las 7 Maravillas junto con nuestros socios y con el pueblo vietnamita ".

El Día de las 7 Maravillas es una celebración mundial anual lanzada en 2017, que tiene lugar todos los años el 7 de julio, y se dedica a reconocer las maravillas extraordinarias del mundo, al tiempo que alienta a las personas de todo el mundo a redescubrir el valor de su patrimonio natural y cultural compartido.

New7Wonders es el movimiento y la marca global detrás de las campañas mundiales que seleccionaron las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza y otras campañas nacionales y temáticas, incluidas las más recientes 7 Maravillas de las ciudades del futuro. A través de la participación de cientos de millones de personas, New7Wonders trabaja para demostrar cómo el reconocimiento global puede generar un valor social, cultural y económico tangible para las naciones y las comunidades.

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FUENTE New7Wonders