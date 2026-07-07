New7Wonders célèbre cette année la Journée officielle des 7 Merveilles à l' , au Vietnam

ZURICH, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- New7Wonders est fier d'annoncer que la Journée des 7 Merveilles est officiellement célébrée pour la première fois au Vietnam, marquant ainsi une étape importante dans le parcours continu du pays en tant que berceau de l'une des Nouvelles 7 Merveilles de la Nature, la baie d'Ha Long.

New7Wonders Honours the Official 7 Wonders Day this year in Viet Nam

Cette initiative se déroule dans deux lieux emblématiques : La baie d'Ha Long, reconnue à l'échelle internationale comme l'une des sept nouvelles merveilles de la nature, ainsi que Hanoï, bénéficient du soutien de Vingroup, la première entreprise privée du Vietnam, et de VTV, la chaîne de télévision nationale, ce qui garantit une mobilisation et une couverture médiatique à l'échelle nationale.

Pièce maîtresse de la cérémonie d'hommage, une illustration représentant un « 7 » géant formé par les bateaux traditionnels de la baie d'Ha Long a été dévoilée. Cette image est un concept visuel créatif qui célèbre le lien indéfectible entre le peuple vietnamien, le monde entier et cette nouvelle merveille de la nature.

Au nom de New7Wonders, le directeur Jean-Paul de la Fuente participe à des événements à Hanoï et dans la baie d'Ha Long, renforçant ainsi les relations de longue date de l'organisation avec le Vietnam et son engagement à promouvoir l'impact positif des merveilles du monde à l'échelle mondiale.

« La Journée des 7 Merveilles est une journée dédiée à l'émerveillement, une occasion pour les gens du monde entier de célébrer les lieux qui unissent l'humanité par leur beauté, leur histoire, leur culture et l'inspiration qu'ils suscitent », a déclaré Bernard Weber, fondateur de New7Wonders. « La reconnaissance d'une merveille n'est pas seulement un honneur : c'est une invitation à la célébrer et à veiller à ce que les générations futures puissent continuer à profiter de sa valeur extraordinaire. »

Jean-Paul de la Fuente, directeur de New7Wonders, a ajouté : « Partout dans le monde, nous avons pu constater à quel point l'« effet merveille » inspire les communautés, renforce l'identité nationale et crée des opportunités socio-économiques durables. » La baie d'Ha Long illustre parfaitement comment une notoriété mondiale peut se traduire par des avantages durables pour les populations locales, tout en faisant connaître le Vietnam au reste du monde. « Nous sommes honorés de célébrer ensemble cette Journée officielle des 7 Merveilles avec nos partenaires et le peuple vietnamien. »

La Journée des 7 Merveilles est une célébration mondiale annuelle lancée en 2017, qui a lieu chaque année le 7 juillet et est dédiée à . Elle vise à mettre en valeur les merveilles extraordinaires du monde, tout en encourageant les gens du monde entier à redécouvrir la valeur de leur patrimoine naturel et culturel commun.

New7Wonders est le mouvement mondial et la marque à l'origine des campagnes internationales qui ont permis de désigner les « 7 nouvelles merveilles du monde », les « 7 nouvelles merveilles de la nature » ainsi que d'autres campagnes nationales et thématiques, dont la plus récente, « Les 7 merveilles des villes du futur ». Grâce à la participation de centaines de millions de personnes, New7Wonders s'efforce de montrer comment une reconnaissance mondiale peut générer une valeur sociale, culturelle et économique concrète pour les nations et les communautés.

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