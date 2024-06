A NEXTCHEM (MAIRE) TEVE ADJUDICADO UM CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA SUA TECNOLOGIA PROPRIA DE GASEIFICAÇÃO CIRCULAR NX PARA A PLANTA DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO SUSTENTÁVEL (SAF) DA DG COMBUSTÍVEIS NOS EUA

Após a conclusão bem-sucedida do pacote de projeto de processo anunciado em dezembro de 2023, a NEXTCHEM foi selecionada para licenciar sua tecnologia propria para uma planta de SAF em Louisiana

A planta, prevista para entrar em operação em 2028, produzirá até 450 milhões de litros por ano de SAF, representando atualmente uma das maiores iniciativas globais

MILÃO, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A MAIRE S.p.A. anuncia que a NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions BU), através de sua subsidiária MyRechemical, líder no segmento Waste-to-Chemical, assinou um contrato de licenciamento com a DG Fuels Louisiana, LCC em relação à sua tecnologia propria de gaseificação circular NX.

A planta, prevista para entrar em operação em 2028, produzirá 450 milhões de litros por ano de SAF derivados de biomassa residual e uma pequena parte dos resíduos urbanos. A MyRechemical foi selecionada como licenciadora de tecnologia para as unidades de gaseificação e tratamento de gás capazes de processar 1 milhão de toneladas por ano de bagaço e lixo e celulose de cana-de-açúcar, representando o primeiro passo para a produção do SAF. O contrato de licenciamento prevê que a MyRechemical também fornecerá o equipamento proprietário para o pacote de gaseificação com uma opção de aplicação de uma abordagem modular para minimizar as contingências do local, bem como os serviços técnicos associados.

O projeto atende aos requisitos estabelecidos pela iniciativa Clean Fuels & Products Shot do Departamento de Energia dos EUA (DOE), que visa descarbonizar o setor de aviação industrializando a produção de SAF. Além disso, o SAF derivado de recursos de biomassa ou resíduos é elegível sob o Esquema de Compensação e Redução de Carbono para Aviação Internacional (CORSIA) estabelecido pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) para reduzir os requisitos de compensação de carbono das companhias aéreas.

A DG Fuels Louisiana é uma subsidiária da DG Fuels, uma empresa dos EUA envolvida em hidrogênio renovável e combustível de aviação sintético de baixas emissões com base biogênica.

Alessandro Bernini, CEO da MAIRE, comentou: "Este prêmio histórico confirma a confiabilidade de nossas tecnologias e o papel da MAIRE como um ator-chave para permitir a descarbonização da indústria por meio de soluções circulares em um mercado estratégico como os Estados Unidos e globalmente".

A MAIRE S.p.A. lidera um grupo de tecnologia e engenharia que desenvolve e implementa soluções inovadoras para viabilizar a Transição Energética. Oferecemos Soluções de Tecnologia Sustentável e Soluções Integradas de E&C em fertilizantes nitrogenados, hidrogênio, carbono circular, combustíveis, produtos químicos e polímeros. A MAIRE cria valor em 45 países e conta com mais de 8.300 funcionários, apoiados por mais de 20.000 pessoas envolvidas em seus projetos em todo o mundo. A MAIRE está listada na Bolsa de Valores de Milão (ticker "MAIRE").

