NEXTCHEM(MAIRE) ADQUIRIU UM ESTUDO DE VIABILIDADE DA RÖHM PARA UMA USINA DE RECICLAGEM QUÍMICA PMMA-POLYMER NA ALEMANHA COM BASE EM SUA TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA NXRe™

A NEXTCHEM desenvolverá um estudo de viabilidade específico do local para uma planta de reciclagem de plástico químico, totalmente integrada nas instalações existentes da Röhm, processando 5.000 toneladas por ano de PMMA

A tecnologia proprietária NXRe™ da NEXTCHEM é capaz de reduzir a pegada de carbono do metacrilato de metila (MMA) e seu polímero correspondente PMMA em mais de 90% em comparação com os métodos convencionais

Este projeto baseia-se na parceria entre a NEXTCHEM e a Röhm, um dos principais fabricantes mundiais no campo da química do metacrilato. A parceria destinada a reforçar a rede de circularidade da PMMA na Europa, foi anunciada em dezembro de 2024

MILÃO, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- MAIRE (MAIRE.MI) anuncia que a NEXTCHEM , através de sua subsidiária MyRemono, recebeu um estudo de viabilidade específico do local pela Röhm, um dos principais fabricantes mundiais no campo da química de metacrilato com locais de produção e pesquisa em toda a Europa, América do Norte e China, para uma planta destinada a reciclar quimicamente sucatas de polimetil metacrilato (PMMA [1]) no local de produção da Röhm em Worms, sudoeste da Alemanha. O empreendimento está alinhado com a meta da Röhm de eliminar completamente a incineração e o aterro de resíduos de produção relacionados ao PMMA por meio da reciclagem até 2030, reafirmando seu compromisso com o avanço da circularidade e de materiais sustentáveis dentro da indústria de PMMA.

Esta iniciativa alavanca a tecnologia NXRe™ proprietária da NEXTCHEM, um processo avançado e eficiente de despolimerização de metal fundido para a reciclagem química contínua de PMMA. A tecnologia modular NXRe™ proprietária da NEXTCHEM permite a despolimerização contínua de sucatas de PMMA – provenientes de fluxos pré e pós-consumo – em metacrilato de metila reciclado ultra-puro (r-MMA) com qualidade "tipo virgem". A planta foi projetada para uma capacidade de 5.000 toneladas por ano, totalmente integrada à infraestrutura de produção de PMMA existente da Röhm.

Espera-se que o MMA reciclado produzido através da tecnologia NXRe™ reduza a pegada de carbono em mais de 90% em comparação com os métodos atuais de produção de MMA virgem [2]. Essa redução significativa é impulsionada por uma abordagem circular, onde o uso de sucatas de PMMA – classificadas como Matéria-Prima Secundária – como matéria-prima, substitui as matérias-primas de base fóssil para a produção de MMA virgem e elimina as emissões associadas à sua extração e processamento.

Esta adjudicação é outro marco no estabelecimento da fundação para o licenciamento da tecnologia NXRe™ PMMA, enquanto a construção da primeira planta em escala industrial na Itália está atualmente em desenvolvimento e deve ser concluída em 2026.

Fabio Fritelli, Diretor Geral da NEXTCHEM, comentou: "Nossa tecnologia NXRe™ PMMA é uma pedra angular da nossa estratégia para materiais sustentáveis. Este estudo de viabilidade com a Röhm, um dos principais fabricantes de PMMA, marca um passo fundamental para a industrialização de soluções avançadas de reciclagem e demonstra o valor de parcerias solidas para impulsionar a transição energética. Juntos, estamos fortalecendo a rede de circularidade PMMA da Europa e impulsionando a inovação para um futuro de baixo carbono."

[1] Os produtos de polimetil metacrilato (PMMA) e polimetil metacrilimida (PMMI) da Röhm são vendidos no continente europeu, asiático, africano e australiano sob as marcas registradas PLEXIGLAS ® e PLEXIMID ®, nas Américas sob as marcas registradas ACRYLITE ® e ACRYMID ®.

[2] De acordo com a metodologia para o cálculo da prevenção de emissões de GEE do Fundo de Inovação da UE.

